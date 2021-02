Presset på en større genåbning vokser i befolkningen og på Christiansborg.

Men sundhedsminister Magnus Heunicke har i over en uge afvist at blive konkret på, hvad der skal genåbnes, før den særlige indsatsgruppe kom med sine anbefalinger, og Statens Serum Institut (SSI) var færdig med sine beregninger,

Men begge dele er endelig klar.

Den særlige indsatsgruppe, som består af en række uafhængige eksperter, indstiller, at følgende kan åbnes over hele landet:

1. Udvalgsvarebutikker op til 5000 m2 genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav. Genåbningen gælder ikke udvalgsvarebutikker i storcentre.



2. Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om negativ test.

Desuden mener eksperterne, at forsamlingsforbuddet kan hæves fra 5 til 20 personer for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Samtidig er der godt nyt for børn og unge i Nord- og Vestjylland.

Magnus Heunicke (S) taler med pressen efter dagens samråd.

Her indstiller eksperterne nemlig, at alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kan komme tilbage med 50 pct. fremmøde under forudsætning af test 2 gange om ugen.



Efterskolerne i Nord- og Vestjylland kan også genåbne med fuldt fremmøde ud fra en model med særlige smitteforebyggende foranstaltninger.

Endnu lysere udsigter tegner sig for Bornholm, som smitten længe har været banket i bund. Faktisk er der plads til en ret omfattende genåbning på klippeøen ifølge indsatsgruppen.

Eksperterne anbefaler nemlig, at alle klasser i folkeskolen samt efterskoler kan komme tilbage i klasseværelset. Det samme gælder gymnasier, erhvervsskoler og videregående uddannelser.

Og ikke nok med det. Liberale erhverv som frisører og køreskoler kan ligeledes åbne på Bornholm, uden at smitten - ifølge beregningerne - går amok.

Anbefalinger frygter med det, som sundhedsminister Magnus Heunicke meldte ud mandag aften, og som B.T. erfarede mandag eftermiddag.

Nemlig at de fleste butikker - undtagen storcentrene - vil kunne åbne fra i næste uge, ligesom udendørs fritidsaktiviteter for børn og unge også kan genåbnes allerede i næste uge.

Endelig lader det til, at afgangseleverne i Nordjylland og Vestjylland kan se hinanden i klasselokalet igen fra næste uge.

»Jeg hæfter mig ved, at vores eksperter og beregninger vurderer, at der er plads til en gradvis, men en mærkbar åbning i løbet af de kommende uger,« siger Magnus Heunicke til DR.

Til gengæld må resten af 9. og 10. klasserne væbne sig med tålmodighed, ligesom 5.-8. klasserne over hele landet fortsat skal være hjemsendt, hvis det står til regeringen.

Ifølge B.T.s oplysninger har regeringen arbejdet med en model, hvor man afventer yderligere to uger med at åbne for afgangseleverne i flere regioner.

