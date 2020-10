Der er kommet nye anklager om krænkelser mod Københavns overborgmester, Frank Jensen, frem.

Det fortæller formand for DSU, Cecilie Sværke Priess, til Jyllands-Posten, som forleden beskrev nye anklager om krænkelser mod overborgmesteren.

»Jeg fortalte i går, at jeg ikke længere har tillid til Frank Jensen som hverken overborgmester eller næstformand på baggrund af de afsløringer, der kom frem i Jyllands-Posten. Siden da har jeg fået en række henvendelser fra kvinder, som har haft lignende oplevelser med Frank. De ønsker at kontakte den advokat, som skal undersøge sagerne for Socialdemokratiet,« siger Cecilie Sværke Priess.

De kvinder, som har henvendt sig til Cecilie Sværke Priess, ønsker at være anonyme fortæller DSU-formanden.

Hun siger samtidig, at hun er bekendt med i alt otte sager mod Frank Jensen.

Af de otte sager ønsker syv af kvinderne at gå videre med sagen gennem en advokat, siger hun til avisen.

Seks af de syv kvinder har fortalt hende, at de personligt har oplevet krænkelser begået af Frank Jensen, mens den sidste har overværet krænkelser.

I samme ombæring fortæller DSU-formanden, at sagerne strækker sig over en lang årrække.

Hele vejen fra 1990'erne og frem til 2019.

Socialdemokratiet med Frank Jensen i spidsen holder krisemøde søndag aften klokken 18.30 på Københavns Rådhus.

Her skal der tages stilling til, hvordan man videre skal agere i forbindelse med de efterhånden flere sager mod den magtfulde overborgmester.

Jyllands-Posten er bekendt med identiteten på den kvinde, som fortæller Cecilie Sværke Priess, at Frank Jensen krænkede hende i 2019. Den information har man fremlagt Frank Jensen, som afviser, at det skulle være sket.

Til avisen har han kun en ganske kort kommentar, inden han henviser til en tidligere udtalelse.

»Jeg er frygtelig ked af de kvinder, jeg krænket gennem mine 30 år i politik,« siger han.