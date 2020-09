Udenrigsminister Jeppe Kofod er uforvarende kommet til at hælde benzin på bålet i sagen om hans forhold til en 15-årig pige i 2008.

Udenrigsministeriet udsendte 17. september en video, som netop nu deles og kommenteres på sociale medier, da mange forbinder indholdet med Kofods sag.

I videoen forklarer Jeppe Kofod, at Danmark, Grønland og Færøerne skal have en ny strategi for Arktis. I den forbindelse vil han gerne høre, hvad de unge tænker og mener. Han opfordrer derfor i videoen unge studerende til at deltage i en essaykonkurrence om emnet.

I selve videoen ser man samtidigt Jeppe Kofod sidde og tale med eleverne i en gymnasieklasse.

Udenrigsminister hårdt presset af gl. sag om overgreb på 15 årig.

Spinfrands i UM: #HoldMyBeer https://t.co/OklEbNTQFG — Michael B. Sørensen (@MiBSorensen) September 24, 2020

Videoen har fået næsten nul kommentarer om selve emnet, nemlig Arktis og essaykonkurrencen. Til gengæld er der masser af kommentarer, der går på, at Kofod sidder i en gymnasieklasse og taler med unge.

»Er Udenrigsministeriets medieafdeling fuldstændig blottet for situationsfornemmelse og konduite?« skriver Flemming Granzow.

»Skulle du nu ikke lige holde lidt afstand til de unge studerende,« skriver Christian Bagger.

Og sådan bliver det ved.

Hvis det begynder at påvirke hans evne til at udføre sit arbejde i udlandet og skaffe resultater der, så bliver det nok for dyrt at have ham siddende Niels Åkerstrøm Andersen, CBS

Ole Wæver, professor og centerleder ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, er overrasket over at Udenrigsministeriet kan finde på at sende sådan en video ud netop nu, hvor Kofods sag fra 2008, hvor han havde sex med en 15-årig pige, fylder så meget i medierne.

»Havde det været enhver anden minister, så havde det jo ikke været et problem. Videoen er jo fin i sig selv. Men lige nu virker det for Kofod enormt klodset. De skulle have tænkt sig bedre om,« siger Ole Wæver.

Den holdning deles af Niels Åkerstrøm Andersen, professor ved CBS' Institut for Ledelse, Politik og Filosofi.

»Det er et eklatant selvmål. De har åbenbart slet ikke forestillet sig, hvad der ville ske. Det kan man undre sig over,« siger han.

Man skulle tro, der stod “lad være” på side 1 i spindoktor-manualen i sådan en situation https://t.co/dJI887V3Bb — Morten Vadskær ツ (@vadskaer) September 24, 2020

Reaktionerne på videoen viser, at Jeppe Kofod har fået sværere ved at passe sit arbejde som udenrigsminister.

Lige nu er denne sag et problem for Jeppe Kofod, mener Ole Væver, der kalder den skadelig for ham, regeringen og hans arbejde som udenrigsminister:

»Jeg må også sige, at det er usundt for samfundet, hvis en ophedet debat tvinger en mand til at gå af. Altså, at han går af mest på grund af debatten snarere end sagens reelle indhold,« siger Ole Wæver og fortsætter:

»Et scenarie ville være, at Kofod bare gik af, og der kom en ny minister. Men ellers er statsministeren nødt til i meget højere grad at gå ind i den her sag, selv om den kan være ubehagelig.«

Screenshot fra Udenrigsministeriets video, hvor unge opfordres til at skrive en essay om arktiske forhold. Vis mere Screenshot fra Udenrigsministeriets video, hvor unge opfordres til at skrive en essay om arktiske forhold.

Men har Mette Frederiksen ikke allerede gjort det? Hun har jo sagt, at sagen er gammel, at Kofod har undskyldt, og at hun har tillid til ham?

»Det mener jeg ikke er nok. Hvis hun vil beholde Kofod, så må hun gå ud og præcist forklare befolkningen, hvorfor hun ønsker at beholde ham på trods af denne sag, og hvorfor hun mener, at det er godt, at netop Kofod er udenrigsminister. Ellers risikerer hun, at sagen bliver ved at køre, og Kofod til sidst må forlade posten,« siger Ole Wæver.

Niels Åkerstrøm Andersen mener også, at videoen illustrerer Kofods problem.

»De budskaber, som Jeppe Kofod forsøger at komme med her, træder i baggrunden. I stedet oplever modtageren i højere grad den sag, som han har liggende i bagagen. Det er klart, at det er et problem for ham,« siger Niels Åkerstrøm Andersen.

Jytte fra PR var da vist gået for idag #dkpol #metoo https://t.co/AC1m2EONgq — Freshwater1 (@Freshwater111) September 23, 2020

Niels Åkerstrøm Andersen påpeger, at Kofods arbejde som udenrigsminister i mindre grad påvirkes af danskernes holdning til ham i sammenligning med hans evne til at agere i udlandet.

»Mette Frederiksen har brug for, at Kofod kan levere resultater i udlandet som udenrigsminister. Det er det vigtigste. Derfor er det ikke sikkert, at hun vurderer, at han må gå af, hvis bare den her sag forbliver en dansk sag,« siger Niels Åkerstrøm Andersen og fortsætter:

»Hvis det begynder at påvirke hans evne til at udføre sit arbejde i udlandet og skaffe resultater der, så bliver det nok for dyrt at have ham siddende.«

Hvorfor ikke bare fyre ham og finde en ny minister?

»Det er ikke uden omkostninger at afskedige en minister. Slet ikke en udenrigsminister. Man nedarver ikke det personlige netværk og relationer til en ny minister. Det kræver meget arbejde og lang tid,« siger Niels Åkerstrøm Andersen.

Udenrigsministeriet har ikke ønsket at kommentere denne artikel.