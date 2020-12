'Jeg kan ikke og vil ikke sidde med hænderne i skødet og se på, at Venstre nedsmelter helt.'

Sådan lyder det onsdag fra Birgitte Josefsen, der i ti år fra 2005 til 2015 sad i Venstres folketingsgruppe.

Årsagen er dramaet tirsdag aften, hvor Inger Støjberg måtte stoppe som næstformand efter ønske fra partiformand Jakob Ellemann-Jensen.

Siden er dramaet bare vokset i Venstres folketingsgruppe, og det har fået flere tidligere folketingsmedlemmer og ministre på banen med dyb bekymring.

Dramaet internt i Venstre efter Inger Støjbergs farvel til posten som næstformand fortsætter for fuld tryk. To eksperter peger på Stephanie Lose, formand for Danske Regioner, som ny næstformand Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Dramaet internt i Venstre efter Inger Støjbergs farvel til posten som næstformand fortsætter for fuld tryk. To eksperter peger på Stephanie Lose, formand for Danske Regioner, som ny næstformand Foto: Mads Claus Rasmussen

Og nu er det altså Birgitte Josefsen, der kommer med skarp kritik af Venstres ledelse og folketingsgruppe.

'Når noget man holder af krakelerer, fordi dem. der er i det opfører sig uhensigtsmæssigt, kan jeg som menneske vælge at sidde og se på og vente på, at det hele falder fra hinanden, eller jeg kan vælge at bidrage til at sårene heles, og det gøres bedst ved at pleje elementet,' skriver hun på Facebook og tilføjer:

'Ja, jeg taler om partiet Venstre, som har været mit parti, siden jeg var 15, og det er ingen hemmelighed, at der kommer til at stå 70 på fødselsdagskortet i 2021.'

Birgitte Josefsen har set, at mange åbenbart har meldt sig ud af Venstre som konsekvense af dramaet tirsdag aften.

Nettet flyder over med folk, der melder sig ud Birgitte Josefsen, tidligere ft-medlem for Venstre i ti år

'Jeg kan i dag konstatere, at nettet flyder over med folk, der melder sig ud. Jeg gør noget andet, jeg bliver, men jeg forlanger til gengæld, at hele folketingsgruppen opfører sig som voksne,' skriver hun.

I alt nævner Birgitte Josefsen to punkter, Venstres folketingsgruppe skal ændre.

'For det første skal de, der nu er gået igang med at svine Inger Støjberg til, klappe i. For det andet skal gruppen nu vise os medlemmer, at de vil gå samme vej, og at det handler mere om politik end om personer,' skriver hun og fortsætter:

'Lyt nu til medlemmerne, og gå nu igang med at vise, hvad det er Venstre står for.'