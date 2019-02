Det er vigtigt, at Arbejdstilsynet nu kan gribe tidligere ind i sager om krænkende handlinger, mener minister.

En ny vejledning skal fremover beskytte ansatte mod krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Arbejdstilsynet er klar med en ny vejledning om krænkende handlinger på arbejdspladsen. Den omfatter mobning og seksuel chikane.

Den nye vejledning afløser en vejledning om mobning og seksuel chikane fra 2002.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Arbejdstilsynet kan nu træffe afgørelse, hvis der eksempelvis er tale om, at "krænkelserne går ud over skiftende personer efter uforudsigeligt mønster eller en enkeltstående, grov krænkelse".

Tidligere kunne Arbejdstilsynet kun gribe ind, hvis der var tale om systematisk mobning eller seksuel chikane over længere tid.

- Jeg kan ikke understrege nok, at krænkende handlinger som for eksempel seksuel chikane på arbejdspladser er helt uacceptabelt og skal stoppes, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

- Derfor er det vigtigt, at Arbejdstilsynet kan gribe ind, hvis det forekommer. Med den nye vejledning skal det gerne stå helt klart for alle, hvornår der tale om krænkende handlinger.

Arbejdsmarkedets parter har været inddraget i arbejdet. De bakker op om den nye vejledning. Det oplyser ministeriet.

- Jeg vil gerne takke arbejdsmarkedets parter for, at de har medvirket til at udarbejde vejledningen og bakker op om den.

- Deres opbakning er afgørende for, at vi når helt ud på de enkelte arbejdspladser og får beskyttet ansatte mod krænkende handlinger, siger Troels Lund Poulsen.

Han slår fast, at eksempelvis en fri omgangstone ikke kan undskylde mobning og chikane.

- Jeg vil meget kraftigt opfordre arbejdsgivere til at se kritisk på den kultur, der er på arbejdspladsen.

- Hvis den på nogen måde kan virke krænkende, er det en ledelsesopgave at gribe ind - og gerne før, Arbejdstilsynet gør det, siger ministeren.

/ritzau/