Lørdag har der været krig i Ukraine i to år. Ny ambassadør i Danmark er her for at sikre mest mulig støtte.

Andriij Yanevskyij skal ikke bruge mange ord på at beskrive, hvad hans primære fokus som Ukraines nye ambassadør i Danmark bliver.

På sit kontor på ambassaden i København nær Amalienborg viser han en magnet, der prydes af et Winston Churchill-citat fra britens første tale, efter han blev premierminister i 1940 under Anden Verdenskrig.

- De spørger, hvad der er vores mål? Jeg kan svare med ét ord. Sejr, lyder den danske oversættelse af citatet på magneten.

- Det er meget simpelt, siger Andriij Yanevskyij i et interview med Ritzau, i anledning af at det lørdag er to år siden, Rusland invaderede Ukraine.

- Sejr er min eneste prioritet her, og Danmark har været exceptionel i at støtte os militært.

Han siger videre, at han også har andre "prioriteringer og instruktioner" med fra Ukraine.

- Men hvis vi ikke vinder den her krig, vil alt andet være irrelevant. Det her er eksistentielt for os. Denne krig er et spørgsmål om min nations og mit folks eksistens.

- For de (Rusland, red.) stopper ikke, hvis vi ikke stopper dem med magt, siger ambassadøren.

En våbenhvile kan ikke komme på tale, slår han fast. Det vil Rusland blot udnytte til at "genopruste, flytte og bringe flere tropper og indlede endnu en stor offensiv".

- De har ikke brug for Donbas (russiskbesat ukrainsk region, red.) og Krim. De har brug for den fulde ødelæggelse af landet og den fulde forsvinden af Ukraine som en uafhængig nation, siger Andriij Yanevskyij.

Derfor er hans hovedfokus at sikre fortsat støtte fra Danmark til sit land, lyder det.

Og det vigtigste lige nu for Ukraine - ikke bare fra Danmark, men fra alle allierede - er ammunition, siger han.

- Det er ikke nogen stor hemmelighed. For der er mangel på kapacitet i industrien.

- Logistikken er der, men produktionen er der ikke. Jeg er lidt forvirret, for vi er på vej ind i tredje år af invasionen, og industrien er der ikke. Det er lidt skræmmende for at være ærlig.

Et tema løbende i krigen har været, at visse donationer fra vestlige allierede har haft lange aftræk.

Eksempelvis var det i perioder et klart nej til at donere kampvogne og kampfly trods ukrainske ønsker. Men begge dele er siden blevet doneret eller vil blive doneret.

- Hvis vi begyndte en smule tidligere, end vi gjorde, ville vi i sidste ende nok være mere succesfulde på frontlinjen, konstaterer Andriij Yanevskyij.

Den danske støtte gennem de seneste to år til Ukraine har ambassadøren dog kun rosende ord for. Han kalder den både "unik" og "uden fortilfælde".

- For at være ærlig blev ukrainere en lille smule overrasket på den positive måde over niveauet af støtte fra Danmark.

Andriij Yanevskyij kom til Danmark i slutningen af december sidste år, hvor han erstattede Mykhailo Vydoinyk, der nåede fem år som Ukraines ambassadør i Danmark.

/ritzau/