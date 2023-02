Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Dramaet om store bededags fremtid som helligdag tager nu en ny drejning.

Dansk Folkeparti oplyser, at der er flertal i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune til at få undersøgt muligheden for at genindføre store bededag som helligdag, så de kommunalt ansatte i hovedstaden kan beholde den ekstra fridag.

Den melding kommer samme dag et flertal i Folketinget har besluttet, at store bededag fra næste år ikke længere er en helligdag.

»Jeg håber, at hvis der er det flertal, som det tyder på, så er det et meget stærkt signal til Folketinget om, at deres beslutning i hvert fald ikke er repræsentativt i landets største kommune. Det er også et signal om, at vi meget gerne vil have, at skolerne holder fri den dag, og at de ansatte kan holde fri,« siger Finn Rudaizky, der sidder i Borgerrepræsentationen for Dansk Folkeparti.

Stor sejr! DF har samlet flertal på Københavns Rådhus for at bevare Store Bededag. Dermed tyder det på, at det kan forblive en fridag for kommunens ansatte.



Vi fortsætter kampen i alle landets kommuner! #StopBededagsTyveriet #dkpol — Dansk Folkeparti (@DanskDf1995) February 28, 2023

»Det, vi skal undersøge er, hvad det koster at komme videre,« tilføjer han.

Hvor meget må det koste?

»Det er klart, det er meget svært at sige. Der ligger ikke nogen beløbsrammer endnu, men det har meget høj prioritet,« siger Finn Rudaizky.

Er der noget juridisk i vejen for det?

Finn Rudaizky (DF) oplyser, at der ser ud til at være flertal i Københavns Kommune til at undersøge bevarelsen af store bededag som helligdag. Foto: Kristian Juul Pedersen Vis mere Finn Rudaizky (DF) oplyser, at der ser ud til at være flertal i Københavns Kommune til at undersøge bevarelsen af store bededag som helligdag. Foto: Kristian Juul Pedersen

»Det mener jeg ikke, at der er. Det handler om, at København selv skal bestemme, hvilke aktiviteter, der skal være i København. Ligesom trafikfrie dage. Men der er mange praktiske problemer, og det skal vi have undersøgt,« siger han.

Ifølge Finn Rudaizky bakker et flertal fra Enhedslisten, SF, Konservative og Alternativet op om DF’s forslag.

»Som jeg læser det, er der i øjeblikket et flertal,« siger Finn Rudaizky.

Helle Bonnesen fra Konservative mener da også, at forslaget lyder interessant.

»Vi har stor sympati for forslaget. Vi kommer til at henvise til økonomiudvalget, fordi der både vil være juridiske og økonomiske forhold som skal analyseres først,« skriver hun til B.T.

B.T. forsøger at få en kommentar fra de andre partier i Københavns Kommune.