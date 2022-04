Anonyme beskyldninger om overvågning af ansatte i Aalborg Kommunes job- og velfærdsforvaltning, får nu kommunen til at iværksætte en uvildig undersøgelse af beskyldningerne.

Derfor har kommunen nu allieret sig med Kommunernes Landsforening (KL) for at komme til bunds i sagen.

»Vi tager denne sag meget alvorligt, og jeg har i dag besluttet, at vi vil rette henvendelse til KL for at bede dem stå som tovholder for en uvildig undersøgelse af de spørgsmål og udsagn, der er kommet frem i de anonyme breve,« siger Arne Lund Kristensen, der er direktør i Job og Velfærd.

Beskyldningerne er kommet frem i et brev med anonyme afsendere. Brevet blev tirsdag 19. april sendt til en række medier og politikere i Aalborg Kommune.

I det stod blandt andet:

»Det er uklart, om det var i lokalerne, eller om det var installeret på Aalborg Kommunes computere og andet teknologi (...) Og under alle omstændigheder ved vi, at IT-ledelsen i FB (daværende Familie- og Beskæftigelsesforvaltning, som nu hedder Job og Velfærd, red.) var bagmænd,« står der i brevet, der fortsætter.

»Det blev opdaget ved, at nogle af os og kollegaer oplevede, at fortrolige samtaler blev refereret af nogen på ledelsesniveau i IT-afdelingen,« lyder det også i brevet.

Arne Lund Kristensen påpeger, at kommunen allerede er i dialog med en ekstern partner for at få undersøgt arbejdsmiljødelen i det nuværende IT-center.

»Vi vil bede KL være tovholder på hele processen og give et bud på et koncept for, hvordan undersøgelsen kan gennemføres,« siger han om den videre proces.

Der vil ligeledes blive overvejet en model for at tidligere medarbejdere kan henvende sig, hvis de har viden om, hvordan den påståede overvågning har fundet sted.

»Jeg vil gerne understrege, at vi i forvaltningen er åbne overfor alt, der kan få denne sag belyst grundigt, og jeg vil opfordre alle, der har yderligere vinkler til nu at få dem spillet ind til den uvildige undersøgelse,« slutter Arne Lund Kristensen.