Når folketingsvalget bliver udskrevet, vil Radikale Venstre ikke længere garantere, at statsministeren hedder Mette Frederiksen.

Det på trods af, at de har været støtteparti for regeringen siden 2019. Det fortæller partiets leder, Sofie Carsten Nielsen, i TV 2-programmet 'Lippert.'

Hvem det i såfald skal være, går hun ikke nærmere ind i. For hun vil ikke pege på én kandidat.

»Ikke hvis der nu er andre, der vil melde sig til det projekt, som jeg synes vil være det allermest spændende,« siger hun i TV 2-programmet.

Det er ikke længere selvskrevet, at Radikale Venstre peger på en rød statsminister, hvis bedre muligheder byder sig. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Det er ikke længere selvskrevet, at Radikale Venstre peger på en rød statsminister, hvis bedre muligheder byder sig. Foto: Mads Claus Rasmussen

Dog lægger hun ikke skjul på, at det vil sætte hende i et »lykkeligt dilemma,« hvis Jakob Ellemann eller Søren Pape melder ud, at de også kan se sig selv i spidsen for en regering med både røde og blå partier.

Alle muligheder er derfor kastet op i luften, hvor det ikke længere skal handle om blokpolitik, men om at finde løsninger over midten.

Som situationen er nu, arbejder Radikale Venstre hen mod endnu en socialdemokratisk regering, men alt kan ændre sig.

For forholdet mellem de to partier er fortsat under pres. Et ultimatum lurer nemlig, hvor Mette Frederiksen er tvunget til at udskrive valg senest 4. oktober – ellers vil støttepartiet erklære mistillid til regeringen.