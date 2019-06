Inger Støjberg træder tilbage som udlændingeminister. Hun har fejret stramninger med kage, men det slutter nu.

Det vakte opsigt, da udlændinge og integrationsminister Inger Støjberg (V) fejrede de første 50 udlændingestramninger med kage. Den slags er slut nu.

Det antyder den nye udlændinge- og integrationsminister Mattis Tesfaye (S), der overtager posten torsdag, da statsminister Mette Frederiksen (S) har dannet regering efter valgsejren.

Da Støjberg trådte til erklærede hun sin kærlighed til Cola Zero, men det er nye tider i ministeriet, fremhæver Tesfaye, der dog også takker Støjberg for hendes arbejdsindsats.

- Jeg har fundet to Cola Zero. De er til dig, for dem får jeg ikke brug for. Nu er det postevand og tørt rugbrød for resten. Jeg fandt også en lagkagekniv, som jeg heller ikke får brug for, siger han i sin tale, som var ualmindelig kort på blot to og et halvt minut.

Han anerkender ved samme lejlighed Støjbergs store arbejdsindsats, som han har den dybeste respekt for.

- Selv om vi to ikke har været enige i alle detaljer af udlændingepolitikken, vil jeg gerne understrege meget tydeligt, at jeg har den dybeste respekt for den arbejdsopgave, du har løftet på vegne af hele vores samfund, siger Tesfaye.

Socialdemokratiets parlamentariske grundlag er SF, Enhedslisten og De Radikale, der har et noget andet syn på udlændingestramninger end blå blok.

Støjberg fik dog have en tak med på vejen.

- Jeg har populært sagt, at du var dørmanden, der skulle sikre, at flygtninge, der havde brug for beskyttelse, blev lukket ind, mens folk, der ikke havde brug for beskyttelse, blev afvist, siger han.

Den afgående minister Inger Støjberg hæfter sig ved, at der ved overdragelsen bliver serveret danskvand.

- Colaen er udskiftet med danskvand.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg har en stor kærlighed for Cola Zero, burger og kage til tider, siger Støjberg.

Støjberg giver som afslutning hånden til Tesfaye med henvisning til det obligatoriske håndtryk, som nye statsborgere skal give ved ceremonien for nye borgere.

/ritzau/