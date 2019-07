Efter overdragelsen torsdag har nye ministre trukket i arbejdstøjet. Mandag flyver Jeppe Kofod (S) til Berlin.

Torsdag blev socialdemokraten Jeppe Kofod præsenteret som udenrigsminister, og allerede mandag tager han på sin første rejse som minister.

Turen går til Berlin, hvor han skal mødes med den tyske udenrigsminister, Heiko Maas.

Jeppe Kofod fortæller, at Tyskland er en vigtig allieret for Danmark.

- Det er selvfølgelig en stor ting at skulle på den første officielle rejse som udenrigsminister, siger han og tilføjer:

- Med de mange udfordringer, vi ser i både Europa og i verden, er det vigtigt med det dansk-tyske samarbejde.

På mødet skal de to ministre blandt andet diskutere prioriteter for EU's dagsorden i de kommende år.

- Det er for mig afgørende, at vi får et mere effektivt og fair EU-samarbejde, der gør mere ved de problemer, borgerne oplever. Det er styr på grænser og migration, siger han og tilføjer, hvad han også ser som rigtigt vigtigt:

- EU startede i sin tid som en kul- og stålunion. Nu gør vi det til en klimaunion, hvor vi bruger EU til at sætte retningen for klimakampen og til at sikre, at Paris-aftalen bliver gennemført i praksis, og at EU på den globale scene går forrest i nye handelsaftaler ved at have forpligtelserne i forhold til Paris med.

EU-dagsordenen er bestemt ikke ukendt for den nye udenrigsminister. Jeppe Kofod har i fem år repræsenteret Danmark i Europa-Parlamentet, og ved EP-valget i maj blev han genvalgt.

Men med statsminister Mette Frederiksens tilbud om, at han kunne blive udenrigsminister, blev den plan altså ændret.

I løbet af sommeren venter der også den nye udenrigsminister flere møder i EU. Blandt andet et møde i Udenrigsrådet i midten af juli.

Jeppe Kofod overtog posten som udenrigsminister fra Anders Samulesen (LA), der ikke blev valgt ind i Folketinget ved valget.

/ritzau/