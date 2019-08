En ny karakterskala skal have mindre fokus på fejl, mener uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) lancerede i foråret en plan om, at 7-trinsskalaen skulle udvides med en ekstra karakter, som skulle være 12+.

Men uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) mener ikke, at karakterskalaen skal udvides med en ny topkarakter.

Hun vil i stedet helt lave karakterskalaen om. Det skriver Politiken.

Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det nuværende karaktersystem har for meget fokus på fejl, mens hun også ser problemer med skalaens syv trin, som går fra -3 til 12.

- Der er det helt basale i, at springene er for store, siger ministeren til Politiken.

Hun har endnu ikke et bud på, hvordan et nyt karaktersystem skal se ud. Men der er for stort fokus på karakterer og for lidt fokus på at have det godt med det nuværende, lyder det.

- Vi skal ikke som nu have en model, hvor man starter på toppen og bevæger sig nedad efter fejl. Skalaen skulle jo gerne bidrage til alt andet end fejlfinding, siger Ane Halsboe-Jørgensen til Politiken.

Hun er "ikke fan af 12+-modellen", som den forrige regering foreslog.

Det bliver vel modtaget hos Danske Studerendes Fællesråd, at der ikke længere er plan om at tilføje en ekstra karakter til karakterskalaen.

- Det er godt, at hun vil stoppe det. 12+ var et unødvendigt tiltag og en dårlig idé, siger formand Johan Hedegaard Jørgensen til Politiken.

