Regionerne har aktuelt kapacitet til cirka 10.000 test per dag. Det skal udvides yderligere, siger regeringen.

Teststrategien for det kommende kvartal er på plads, og regeringen vil senere fremlægge en plan for teststrategien i efteråret, lyder det fra regeringen.

Den nye strategi skal blandt andet sikre, at der kommer bedre muligheder for selvisolation, og at der kommer en mere effektiv opsporing af smittekæder.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag på et pressemøde.

/ritzau/