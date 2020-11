Mediernes kommentarfelter er blevet et slaraffenland for de danske politikere. En ny trend, der kan styrke deres budskaber, mener ekspert.

Mandag aften klokken 21.17 lagde B.T. en artikel på Facebook. Artiklen handlede om regeringens flertal til at aflivning af de danske mink.

Tre timer senere, klokken 01.02, kommenterede Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen artiklen. En kommentar, der i skrivende stund er blevet liket af mere end 1.700 danskere og således flere end de 'sølle' 1.500 likes, som selve artiklen har fået på B.T.s Facebook-side.

»Nej hendes ordre bliver ikke gjort lovlig... regeringen og dets flertal forsøger at lovliggøre den ulovlige ordres indhold,« lød det fra folketingsmedlemmet.

Og han er bare én af mange politikere, som i den grad forsøger at nå ud med sine budskaber ved hjælp af kommentarsporet hos de store danske medier.

»Det er en ny tendens, vi ser, at politikere bruger de store danske mediers Facebook-sider til at få større rækkevidde til deres politiske budskaber,« fortæller Troels Johannesen, der er ekspert i politisk kommunikation på de sociale medier, og tilføjer:

»Særligt Nye Borgerlige er dygtige til det. De bruger det taktisk til at få en masse trafik til deres egne budskaber og deres egne Facebook-sider, som de ikke kan få på andre måder.«

Ifølge Troels Johannesen er det dyrt for de danske politikere, når de skal nå ud til de danske læsere, men ved at kommentere politiske artikler på de forskellige mediers Facebook-sider, kan de relativt let – og ikke mindst gratis – interagere med danskere og tilkendegive deres holdninger.

Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesens kommentar på Facebook. Vis mere Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesens kommentar på Facebook.

»Medierne er gode muligheder for dem, fordi de i forvejen har en stor rækkevidde. Mange danskere kommenterer historierne, og når medier skriver om politik, så er det smart som politiker at sidde klar ved tastaturet og kommentere dem,« siger Troels Johannesen, som er forfatter til bogen 'Del dig stærkere – Strategi og taktik for topledere på sociale medier'.

Han understreger videre, at politikernes kommentarer ofte får mange likes, og det betyder, at de ofte ender i toppen af kommentarsporet og således bliver næsten lige så synligt for brugerne, som selve artiklen.

»De når langt ud med ganske få nøglesætninger, og når de får så mange likes og kommentarer, så bliver deres budskaber og let tilgængelige,« siger Troels Johannesen, der samtidig understreger, at det i hans optik er en strategi, som i den grad fungerer.

»Nye Borgerlige har stor succes med det. De overvåger nyhedsflowet og ser, hvor de kan komme ind med deres budskaber.«

Pernille Vermund: Som at tale med folk på gaden

Hos Nye Borgerlige er det ikke som sådan en strategi at kommentere artiklerne på de danske mediers Facebook-sider, understreger Pernille Vermund, men man er bevidst om, at partiets medlemmer er aktive på de sociale medier.

»Vi er engageret i debatten på Facebook, og når vi kommenterer en artikel, så er det også for at komme i tale med danskerne. Så vi er i høj grad til stede på Facebook,« siger hun og tilføjer:

»På den måde får man lettere fingrene ud i det, der rører sig derude. Når nogen er modstandere eller afvisende over for Nye Borgerlige, så prøver jeg også at gå i dialog med dem og spørge ind til, hvad de er imod ved Nye Borgerlige,« siger Pernille Vermund videre.

Hun sammenligner det med gamle dage, hvor politikere troppede op i et forsamlingshus og mødte deres vælgere, eller når de stillede sig op på gaden for at snakke med danskerne.

Nye Borgerliges Mette Thiesens kommenterer en B.T.-artikel på Facebook. Vis mere Nye Borgerliges Mette Thiesens kommenterer en B.T.-artikel på Facebook.

»Her kommunikerer man så bare med langt flere. Jeg kan særligt godt lide Facebook, fordi man kan skrive længere, end man kan på eksempelvis Twitter. Og så bliver det skrevne ord jo liggende i modsætning til det talte ord,« tilføjer hun.

Nye Borgerliges aktivitet på Facebook har medført, at partiets medlemmer ifølge Pernille Vermund har oplevet en markant vækst i antallet af følgere.