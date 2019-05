Blandt de tre nye kandidater, som partiet Stram Kurs har præsenteret søndag, har en af dem en fortid i politik.

Det drejer sig om Chang Claus Lembirk, der tidligere har været bestyrelsesmedlem for Nye Borgerlige i Roskilde. Men karrieren for Nye Borgerlige blev langt fra lang og glorværdig.

I 2017 blev Chang Claus Lembirk med øjeblikkelig virkning ekskluderet fra partiet på grund af en kommentar om en brandstiftelse.

Stridsspørgsmålet gik på, at han forsvarede et brandattentat udført af fire drenge fra Ry på deres 16-årig klassekammerat med afghanske rødder.

»Deres handlinger er i juridisk forstand ulovlige, men moralsk er et andet spørgsmål. Havde det nu været voksne mennesker, som tævede en indvandrerbande, ville de blive hædret for deres indsats,« skrev Chang Claus Lembirk i en gruppe kaldet ’Støttegruppe for de 4 danske drenge fra Ry’.

Dømt for racisme Rasmus Paludan blev i april 2019 dømt for racisme. Det skete, da Retten i Glostrup tog stilling til en af hans mange YouTube-videoer. I den pågældende video laver Paludan en kobling mellem afrikanere og lav intelligens. Det er i strid med racismeparagraffen i straffeloven, paragraf 266 b, og det kostede ham 14 dages betinget fængsel. Retten vurderede desuden, at der var tale om propagandavirksomhed, da videoen blev bragt på partiet Stram Kurs' YouTube-kanal. Rasmus Paludan ankede dommen.

Men det var ikke foreneligt med Nye Borgerliges politik, og derfor blev han smidt ud af partiet.

»Vi har besluttet at ekskludere ham. Det giver sig selv. Et brandattentat udført på en klassekammerat kan ikke på nogen måde forsvares,« sagde Peter Seier Christensen dengang til B.T.

Udover Chang Claus Lembirk har Rasmus Paludan, der er formand og stifter af Stram Kurs, offenliggjort to andre navne som kandidater.

Gerhard Andersen, en slagter fra Bornholm samt Henrik Westermann Søndergaard, der bliver beskrevet som selvstændig håndværker fra Sjælland.