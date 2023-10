Nye oversvømmelser kan være på vej i kølvandet på det regnvejr, der rammer Danmark i løbet af søndagen.

Et kraftigt regnvejr vil nemlig passere landet, og der kan falde mellem 15 og 30 millimeter regn. Særligt slemt bliver det i den nordvestlige del af Danmark, hvor DMI har varslet ‘risiko for voldsomt vejr'.

Regnen vil falde inden for få timer, og derfor er der ifølge tv2.dk risiko for nye oversvømmelser. Dette sker blot en uge efter, at Danmark blev ramt af strid blæst og regnvejr, som førte til stormflod flere steder i landet. Særligt hårdt gik det ud over kyster ud mod Østersøen og Lillebælt.

Onsdag forårsagede store regnmængder så oversvømmelser i Østjylland. Blandt andet omkring Aarhus og i Odder. Sidstnævnte på grund af en brudt dæmning ved Odder å.

DMI risiko for kraftig regn : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/PYHJP9YFfU — DMI (@dmidk) October 27, 2023

Nu risikerer jyderne så nye oversvømmelser. Ifølge tv2.dk er årsagen en regnfuld oktober. Særligt i Østjylland, hvor blandt andet Egåen har den højeste vandstand, siden man begyndte at måle den slags

Ifølge Aarhus Kommune er vandstanden 'kritisk høj', og derfor er der blevet pumpet enorme mængder vand ud af åen i et forsøg på at undgå de værste oversvømmelser.

»Vandstandene står meget højt allerede. Så de næste 20 millimeter, der kommer i weekenden, er det, der kan oversvømme folks haver, og det kan presse vores renseanlæg og skabe de her oversvømmelser,« siger afdelingschef for Vand og Natur i Aarhus Kommune, Simon Grünfeld, til TV 2 Østjylland.

Det var tidligere lørdag, at DMI varslede, at en front fra vest ville give voldsom regn.

»Sammenlagt kan der i perioden fra natten til søndag og frem til natten til mandag falde mere end 30 mm regn over Vest- og Nordjylland,« lød det fra DMI's vagthavende meteorolog Hans Peter Wandler i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.