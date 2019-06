Mette Frederiksen har torsdag formiddag præsenteret sin nye regering. Og der var et par overraskelser blandt.

B.T. har spurgt politisk kommentator Lars Trier Mogensen om hans umiddelbare dom.

Vinder

»Astrid Krag som social- og indenrigsminister. Hun er en højdespringer, da hun er tidligere SF'er. At hun hopper ind på så stor en post må gøre hende til en vinder.«

Taber

»Mette Frederiksen har lavet en meget stor regering og fundet plads til mange i folketingsgruppen. Men der har da nok siddet nogle ude i periferien, som må være lidt ærgerlige.«

OVERBLIK: Her er ministrene 1) Statsminister Mette Frederiksen

2) Finansminister Nicolai Wammen

3) Udenrigsminister Jeppe Kofod

4) Justitsminister Nick Hækkerup

5) Social- og indenrigsminister Astrid Krag

6) Skatteminister Morten Bødskov

7) Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

8) Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for

nordisk samarbejde Mogens Jensen

9) Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke

10) Transportminister Benny Engelbrecht

11) Minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn

12) Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

13) Forsvarsminister Trine Bramsen

14) Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen

15) Erhvervsminister Simon Kollerup

16) Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye

17) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

18) Boligminister Kaare Dybvad

19) Miljøminister Lea Wermelin

20) Kulturminister og kirkeminister Joy Mogensen

»Eksempelvis Karen Hækkerup, som er tidligere justistminister, kunne måske godt have siddet og ventet i går aftes (onsdag, red.) på et telefonopkald. Der er blevet rusket lidt rundt i det hele, og Mogens Jensen havde mange nok forventet som kulturminister, som han har profileret sig på.«

»Men han får en post (minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling), som han nok ikke havde drømt om. Blandt dem, der er blevet ministre, så må han være en af dem, som kan være lidt skuffet.«

Største overraskelse

»Jeppe Kofod som udenrigsminister er en stor overraskelse. Han har været regnet ude af dansk politik, men nu får han lige pludselig så stor en post. Det er en meget stor overraskelse.«

»Joy Mogensen er den eneste, som kommer ind fra siden. Men hun er en markant personlighed. Så det giver god mening. Men at hun skal være kulturminister er nok en smule overraskende.«