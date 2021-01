Meget syge patienter uden coronavirus har betalt prisen for læger og sygehuses massive fokus på coronavirus.

Et fokus, de er blevet pålagt af statsminister Mette Frederiksen, sundhedsminister Magnus Heunicke og resten af S-regeringen.

Det fremgår af den nye rapport 'Håndteringen af covid-19 i foråret 2020', som er udgivet af en særlig udredningsgruppe udpeget af Folketinget.

Tidligere i dag kom det frem i B.T., at der i rapporten står, at flere andre myndigheder som Statens Serum Institut slet ikke anbefalede den massive nedlukning af sundhedsvæsenet.

Her er B.T.s afsløringer 5. december I alt 11 gange fra 16. marts til 7. juli ringede 53-årige Dunja Fogelberg Hansen fra Amager til egen læge med smerter i lungerne. Men på grund af coronarestriktioner ville lægen ikke tilse hende. Det viste sig, at hun havde lungekræft, og hun er uhelbredelig syg. 8. december 69-årige Bjarne Schou fra Odense blev i maj ramt af en kræftknude på fire kvadratcentimeter i sin hals. Men egen læge og vagtlæge ville ikke se ham fysisk på grund af de særlige coronarestriktioner. Samme dag kan B.T. fortælle om nye tal, der viser, at der fra marts til maj blev diagnosticeret 2.800 færre med kræft end i samme periode de sidste fem år. 12. december 44-årige Anne Mette Christiansen fra Albertslund fik i sommer smerter i lungerne og var hos lægen. Men først 2. december fik hun lavet en biopsi, der viste, hun havde aggressiv lungekræft, der måske har spredt sig til æggestokkene. Selve beskeden om kræft fik hun i et telefonopkald en mandag morgen kl. 8.57, selv om hun havde bedt om at få det at vide på sygehuset. 20. december: Nu kan B.T. fortælle om kræftpatienten Anders Bonnemann fra Horsens, der i oktober sidste år blev opereret for endetarmskræft. Han fik i år symptomer på ny kræft, men 'på grund af situationen med coronavirus' måtte sygehuset 27. april udskyde hans behandling. Det viste sig i sommer, at han både har prostatakræft og kræft i blæren. Sagen får nu de borgerlige partier og SF til at kalde sundhedsminister Magnus Heunicke i samråd.

Videre i rapporten står direkte, at regeringen inden beslutningen om nedlukning ikke godt nok så på, hvad disse beslutninger betød for andre syge patienter.

'Beslutningen om at lukke ned for sygehusaktiviteten i stor målestok synes ikke baseret på en mere nuanceret og grundig vurdering af, hvordan ikke-covid-19-patienter vil blive berørt i takt med en stigende aktivitetsreduktion,' står der i rapporten.

Og værre endnu. I rapporten står direkte, at der slet ikke er taget overvejelser om konsekvenserne af nedlukningen.

'Der er tilsyneladende ikke foretaget overvejelser over forskellige modeller for aktivitetsreduktioner, hvad angår omfang og timing. Det er derfor udredningsgruppens vurdering, at regeringen ikke har truffet denne beslutning på et tilstrækkeligt fyldestgørende grundlag,' står der i rapporten.

Rapporten bekræfter, hvad B.T. i en serie har dokumenteret:

Meget syge patienter uden coronavirus har fået forsinket behandlingen på grund af denne fokus på coronavirus.

Eksempelvis har kræftpatienterne Dunja Fogelberg Hansen, Bjarne Schou, Anne Mette Christiansen og Anders Bonemann mærket konsekvenserne af de særlige coronarestriktioner, da de har fået forsinket deres behandlinger.

Også patienter med andre sygdomme end kræft er døde som direkte konsekvens af lægerne fokus på coronavirus.

Her ses det sidste billede taget af bevidstløse Poul Henning Hansen i sengen på Odense Universitetshospital. Kort efter bliver respiratoren slukket, og Poul Henning Hansen dør. Patienterstatningen har nu slået fast, at en vagtlæge burde have sendt ham på sygehuset, da han første gang ringede efter lægehjælp. I så fald havde Poul Henning Hansen med 'overvejende sandsynlighed' overlevet, står der i afgørelsen. Foto: Privat

B.T. har fortalt, hvordan Poul Henning Hansen i marts sidste år ringede til vagtlægen med feber og nakkesmerter.

Men vagtlægen afviste at se ham på grund af coronarestriktionerne, og få dage efter afvisningen døde Poul Henning Hansen af akut meningitis.

Og Patienterstatningen har for nylig slået fast, at Poul Henning Hansen med 'overvejende sandsynlighed' ikke var død, hvis vagtlægen havde sendt ham på hospitalet, første gang han ringede efter lægehjælp.

B.T. fortsætter med at dække kritikken i den nye rapport.