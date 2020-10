Den nye, konstituerede næstfomand hos De Radikale, Andreas Steenberg, vidste, at det var Morten Østergaard, som for næsten ti år siden havde taget partifællen Lotte Rod på lårene.

Men ligesom Morten Østergaard selv og Sofie Carsten Nielsen valgte han at holde det hemmeligt for den øvrige gruppe.

»Lotte havde - i hvert fald indtil i går - ønsket, at navnet skulle holdes fortroligt, og de samtaler, hun havde med Sofie (Carsten Nielsen, red.) var fortrolige. Og man skal ikke bryde folks fortrolighed,« siger Andreas Steenberg.

Han blev selv »meget overrasket«, da Lotte Rod pludselig smed en bombe på det næsten syv timer lange gruppemøde.

Andreas Steenberg (R) taler, da han sammen med transportminister Benny Engelbrecht (S), Hans Christian Schmidt (V), transportordfører i Socialdemokratiet, Thomas Jensen og Niels Flemming Hansen (K) præsenterer hjælpepakke til de danske lufthavne og luftfartselskaber, i Transportministeriet torsdag den 25. juni 2020.

Flere kilder, der var til stede på det dramatiske gruppemøde, fortæller til B.T., at Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen i begyndelsen af mødet fastholdt, at krænkelsessagen var blevet håndteret korrekt af partiets ledelse, som altså bestod af dem selv og Andreas Steenberg.



Af »principielle grunde« kunne de ikke nævne navnet på krænkeren, forklarede de. Men de understregede, at vedkommende havde fået en »påtale.«

Men pludselig brød Lotte Rod grædende ind i diskussionen sagde, at ledelsen løj, når den påstod ikke at være inhabil, eftersom det var Morten Østergaard selv, der var krænkeren.

Morten Østergaard melder sin afgang efter gruppemøde i den Sorte Diamant København. Sofie Carsten Nielsen overtager titlen som politisk leder hos de Radikale.De Radikale holder gruppemøde efter flere dagens tumlen rundt med Lotte Rods krænkelsessag, i den Sorte Diamant i København, onsdag den 7. oktober 2020.

Dagens derpå mener Andreas Steenberg nu, at Morten Østergaard fejlede i sagen.

»Det var Mortens problem, at han ikke talte åbent om det. Både Sofie og jeg vidste, hvem der var en del af denne sag,« siger han.

»Mortens afgang skyldes ikke, hvad der skete i fortiden. Det var fordi, der ikke blevet talt åbent om det.«

Men hvorfor kan Sofie Carsten Nielsen så blive partileder, når hun selv var en del af ledelsen, som har håndteret det forkert?

»Grunden til, at Sofie ikke sagde, at det var Morten, var, at samtalerne mellem hende og Lotte var sket i en fortrolighed. Derfor synes jeg ikke, at der er noget problem der (med Sofie Carsten Nielsens håndteringen af sagen, red.),« siger han og understreger, at han ikke selv har talt med Lotte Rod, men havde det indtryk, at hun ikke ville have navnet frem.

Siden sagen brød ud i fuld offentlighed i søndags, har Morten Østergaard fortalt, at han har håndteret sagen internt og givet krænkeren en 'påtale'.

Sofie Carsten Nielsen efter at De Radikale har holdt gruppemøde efter flere dagens tumlen rundt med Lotte Rods krænkelsessag, i den Sorte Diamant i København, onsdag den 7. oktober 2020.

I går kom det så frem, at han selv er den person, som han angiveligt har givet en påtale.

Hvorfor greb du ikke ind, når du vidste, at det var Morten Østergaard, som var krænkeren?

»For at være helt ærlig, det har jeg tænkt meget over i nat - mest af hensyn til Morten. Og jo, det skulle jeg havde sagt til ham,« siger Andreas Steenberg.

37-årige Steenberg selv træder nu et skridt op i det Radikale rækker. Det er dog uvist, om han permanent skal være den Radikale gruppes nye næstformand, efter Sofie Carsten Nielsen onsdag blev Morten Østergaards efterfølger.