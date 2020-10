Sofie Carsten Nielsen sagde, at hun ikke kendte til flere sager. Men det gjorde hun - det var dog fortroligt.

Der er opbakning til Sofie Carsten Nielsen som ny politisk leder for De Radikale fra hendes bagland, selv om der det seneste døgn er opstået tvivl om, hvor meget hun har vidst om flere krænkelssager i partiet.

Sofie Carsten Nielsen har flere gange afvist at kende til andre sager end sagen fra omkring ti år siden, der omhandler folketingsmedlem Lotte Rod og nu afgåede leder Morten Østergaard.

Men mandag aften kom det frem, at folketingsmedlem Katrine Robsøe 17. september orienterede Nielsen om, at hun også var blevet berørt af Østergaard mod sin vilje.

Det er en svær situation, mener Martin Iversen, De Radikales formand i Gentoftekredsen, hvor Sofie Carsten Nielsen er opstillet.

- Overordnet set har hun gjort det godt. Det hører jeg også fra baglandet. Hun er i en svær situation, hvor oplysninger til hende er drysset fra tid til anden, siger han.

Både Robsøe og Rod bad Sofie Carsten Nielsen om at holde sagerne fortrolige, hvilket hun har respekteret. Af samme grund afviser hun at have dækket over noget, når hun direkte blev spurgt om kendskab til andre sager.

Hun fremhæver desuden, at hun forsøgte at få forskellige udlægninger af den hændelse, hvilket Robsøe først gav hende lørdag.

Nielsen afviser ikke, at flere sager kan dukke op. Hendes kredsformand mener, at hun var bundet af sin fortrolighed, og at det var svært at svare udenom, når hun blev spurgt til andre sager.

- En politisk organisation er lidt anderledes i og med, at man ikke nødvendigvis får alt at vide. Nogle af sagerne har ligget i et sekretariat, som er et andet system.

- Det er en svær situation, fordi hun bare har fået at vide, at det er sendt til sekretariatet. Hun har ikke hørt fra sekretariatet, at der findes sager. Måske skulle hun have sagt det, måske skulle hun ikke have sagt det, siger Martin Iversen.

Morten Østergaard har sygemeldt sig på ubestemt tid. Offentligheden har fået kendskab til, at der er fire sager, hvor kvinder har oplevet krænkende adfærd fra Morten Østergaard.

Hans fremtid er uvis, skriver hans kredsformand Klaus Bach Trads i Aarhus.

- Morten Østergaards fremtid forholder vi os til sammen med Morten, når han er tilbage fra sin sygemelding, skriver han i en sms.

Forløbet startede, da Lotte Rod stod frem og sagde, at hun havde oplevet uønsket berøring for knap ti år siden af en person fra partiet.

Østergaard sagde, at vedkommende have fået en påtale.

Det førte til, at hun navngav Morten Østergaard som krænkeren på et internt møde, hvorefter han gik af.

/ritzau/