I nogle uger har Sofie Carsten Nielsen kendt til sexchikane af den tidligere politiske leder Østergaard.

Den nye politiske leder Sofie Carsten Nielsen (R) har siden Lotte Rod (R) stod frem i september kendt til, at den detroniserede Morten Østergaard (R) for knap et årti siden tog hende på låret.

Alligevel gik hun ikke ud med det af respekt for Lotte Rod. Morten Østergaard valgte at tie på et gruppemøde onsdag, og stod først frem, da Rod krævede det. Det førte til, at han trådte tilbage på grund af håndteringen af sagen.

Sofie Carsten Nielsen mener, det blev håndteret "ringe af Morten Østergaard".

Spørgsmål: Hvad skulle konkret have været håndteret anderledes?

- Når man bliver spurgt direkte på gruppemødet i går, så skal man svare direkte, siger hun.

Spørgsmål: Når Morten Østergaard ikke kan være en troværdig leder på grund af håndteringen af denne sag, hvordan kan du som en del af ledelsen så være det, når du har været en del af håndteringen?

- Fordi jeg har varetaget den interesse, som Lotte kom med. Jeg har hele tiden været optaget af at bakke hende op, det har været min ledetråd, og det har jeg spurgt hende til hele tiden, og det hører jeg, at hun har haft tillid til, siger Sofie Carsten Nielsen.

Spørgsmål: Hvordan adskiller din håndtering sig fra Morten Østergaards?

- Det er Morten og Lotte, der har haft et konkret udestående, det har de håndteret, jeg har ikke være med i alle dele af det. Da Lotte kom til mig, spørger jeg hende direkte, om det er nu, det skal ud, om hun er klar til det. Det ville hun ikke på daværende tidspunkt, det ville hun ikke, da jeg spurgte til det gentagne gange, siger hun.

Spørgsmål: Giver det mening, at han skal trække sig efter at have dækket over det, mens du bliver forfremmet?

- Det er Mortens beslutning at trække sig, og det synes jeg både er rigtigt og ansvarligt, men også en stærk beslutning, siger hun.

- Han har håndteret det dårligt i det gruppemøde, vi havde i går, for når man bliver spurgt direkte, må man svare direkte, siger hun.

- Det er mistilliden i gruppen, der gør, at han trækker sig og tager konsekvensen af det, siger hun.

- Han sagde ikke på spørgsmål om habilitet, at det var ham. (Altså da han blev direkte spurgt på mødet, valgte han at tie, red.)

Spørgsmål: Lotte Rod stemte på Martin Lidegaard som ny politisk leder. Tror du, det skyldes din håndtering af sagen?

- Nej, det tror jeg ikke, det må I få bekræftet hos Lotte, men det føler jeg mig helt overbevist om, jeg brugte ret mange kræfter på i går at sikre, at Lotte har tillid til mig, siger hun.

