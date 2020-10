Sofie Carsten Nielsen fremhæver gruppens tillid til hende, selv om der er uenighed om kendskab til krænkelser.

De Radikale holdt søndag et forsoningsmøde, fordi der var opstået tvivl om, hvor meget politisk leder Sofie Carsten Nielsen vidste om den tidligere leder Morten Østergaards upassende adfærd.

Hun mener ikke, at hun havde det samlede billede, selv om folketingsmedlem Ida Auken (R) hævder at have orienteret hende om flere sager om upassende adfærd.

Desuden betroede Lotte Rod (R) og Katrine Robsøe (R) sig til Sofie Carsten Nielsen, mens partiet udadtil tordnede mod sexisme.

Sofie Carsten Nielsen fremhæver, at folketingsgruppen har tillid til hende nu.

Spørgsmål: Hvilke fejl har du begået i det her forløb?

- Jeg har helt sikkert begået fejl, raset for meget, og det er ikke værdigt for en leder, og det har jeg også brug for at reflektere over, siger hun.

Spørgsmål: Der har været kritiske røster fra blandt andre Ida Auken og Jens Rohde, er der også plads til dem i gruppen?

- Det er der i hvert fald. Der er plads til alle, der vil kæmpe for den radikale sag, siger Sofie Carsten Nielsen.

Spørgsmål: Det forekommer mig, at der stadig er en uenighed med Ida Auken, fordi hun skrev ét, og du har sagt noget helt andet i forhold til, hvad I vidste om Morten Østergaard. Skal vi ikke lige få slået fast, hvem havde ret?

- Jeg har rakt ud til Ida Auken, jeg er stadig af den samme opfattelse. Vi har også behov for at genopbygge tillid, og der er plads til alle i den radikale gruppe, siger hun.

Spørgsmål: Du erkendte, at Morten Østergaard udviste upassende adfærd, burde du have grebet ind tidligere?

- Jeg tror, vi er mange, der skal reflektere over det, når vi ser det i et samlet forløb. Men der er stor forskel på grænseoverskridende adfærd og så at have en partileder, der blev for fuld og pinlig i flere sammenhænge, siger hun.

- Jeg havde ikke det samlede billede, som jeg har nu. Jeg tror, der er refleksioner, vi alle skal gøre.

Spørgsmål: Fastholder I truslen mod regeringen, hvis I ikke får noget på det grønne?

- Vi skal have grønne ting igennem. Det har været radikal politik hele vejen igennem, og det kommer vi til at fortsætte arbejdet for i morgen, for vi er allerede bagud, siger hun.

hun.

/ritzau/