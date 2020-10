De Radikales nye leder, Sofie Carsten Nielsen, opfordrer andre til at kigge indad, hvad angår sexchikane.

Det er under et døgn siden, at De Radikales leder, Morten Østergaard, trådte tilbage på grund af en sag om sexchikane, hvor han for knap et årti siden uønsket lagde sin hånd på et lår tilhørende en kollega.

Sofie Carsten Nielsen holder torsdag sin første tale som ny leder under åbningsdebatten i Folketingssalen, som plejer at vare til omkring midnat. Hun beder andre partier kigge indad.

- Han har sat sig selv til side for vores parti og for kampen mod sexisme. Her skal bare mere end en sag og et navn til, vi vil have gjort op med en rådden kultur, ikke bare her på Christiansborg, men i hele det danske samfund.

- Vi har meget at gøre hos os, jeg håber også, at I vil kigge indad i jeres partier, I har meget at gøre, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hun forstår godt, hvis nogen mener, at Morten Østergaard har betalt en høj pris.

Det skyldes, at han håndterede sagen dårligt og altså ikke selve episoden

- Vi skal sexismen i Danmark til livs rigtig grundigt. Det har Morten Østergaard betalt en meget, meget høj pris for, og jeg forstår godt, at nogen synes, at en hånd på et lår for ti år siden er voldsomme konsekvenser.

Kulminationen skete onsdag på et gruppemøde, som blev flyttet fra Christiansborg og væk fra journalister.

På mødet blev Morten Østergaard direkte spurgt, om det var ham, uden at han gik til bekendelse, før Lotte Rod bad ham om det. Det var hende, som blev krænket af Østergaard.

Det er Sofie Carsten Nielsen, der har forklaret, hvad der skete.

Lotte Rod har sagt, at hun aldrig ønskede, at sagen skulle eskalere i den grad, den har gjort.

/ritzau/