En topminister får en klar bundplacering i den nyeste måling af ministrenes popularitet, YouGov har lavet for BT.

Det er udenrigsminister Anders Samuelsen, der ud af alle 22 ministre, får en lidet flatterende plads som nr. 21.

Der er altså kun en, der scorer lavere end Anders Samuelsen, og det er endnu en LA-minister, ældreminister Thyra Frank, der næsten altid ligger sidst i den slags målinger.

Men Anders Samuelsen er omgivet af venner i bunden.

Kulturminister Mette Bock er nr. 17. Økonomi- og indenrigsminister Simon-Emil Ammitzbøll Bille er nr. 18, og transportminister Ole Birk Olesen er nr. 20.

Den eneste LA-minister, der ikke er en bundskraber, er undervisningsminister Merete Riisager, der får en placering som nr. 13.

LA's politiske ordfører Christina Egelund mener, at det er partiets hårde retorik, der er skyld i den lave placering.

»Det er ikke mærkeligt, at LAs ministre ligger som de gør, når man spørger bredt. LA er et parti med markante og skarpe holdninger. Og så er det jo klart, at halvdelen af begolkningen, som ikke vil et liberalt Damark, de rater vores ministre lavest,« siger hun.

Men en af jeres ministre, Merete Riisager, formår alligevel at få et bedre resultat?

»Merete Riisager bliver godt bedømt, fordi hun er kompentent og dygtig, og formår at sætte en borgerlig dagsorden på skoleområdet. Hun sætter f.eks. klassisk dannelse på dagsordenen,« siger Christina Egelund.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen lancerede 2. maj en ministerrokade, som blev udløst af at to Venstre-minister selv trak sig, Søren Pind og Esben Lunde Larsen. Flere kommentatorer spåede dengang, at Lars Løkke ville lave en lidt støre rokade, der også omfattede nogle LA-ministre, for at sætte et hold, der er bedre gearet til at vinde næste valg.

Det skete dog ikke.

Ifølge BTs kilder ringede Lars Løkke til Anders Samuelsen, der var i USA, og spurgte, om han havde nogle ønsker i forbindelse med en rokade.

Det havde han ikke. Og partilederne i regeringspartierne, Anders Samuelsen og Søren Pape Poulsen styrer egenhændigt deres egne ministre. Så Lars Løkke kan ikke fyre nogle LA-ministre, hvis Anders Samuelsen ikke godkender det.

Alt tyder på, at der ikke kommer flere rokader før næste valg.