Der gik mindre end to døgn efter folketingetsvalgets solide vælgerlussing, før det var tid til udskiftning hos De Radikale.

Martin Lidegaard afløste torsdag Sofie Carsten Nielsen på posten som politisk leder for partiet, der ved valget tirsdag blev mere end halveret og blot kunne høste 3,8 procent af stemmerne.

På trods af den manglende vælgersucces er det dog »utvetydigt« partiets ambition at komme med i en regering.

Det siger Martin Lidegaard søndag til DR efter et møde i partiets hovedbestyrelse.

»Konklusionen er helt klar. Vi vil gerne i regering, og vi vil gerne i en bred regering. Men selvfølgelig med det politiske indhold, som er radikalt – klima, børns trivsel, få luget ud i skøre udlændingeregler og ikke mindst en ansvarlig økonomi under det hele,« siger Martin Lidegaard.

Formålet med hovedbestyrelsesmødet i partiet var blandt andet at diskutere partiets politiske krav til en kommende regering med baglandet for at gøre det klart, hvilket mandat Lidegaard har at indgå i forhandlinger ud fra.

Martin Lidegaard afviser efter mødet ikke, at partiet kan indgå i en regering med Moderaterne og de borgerlige partier Venstre og Konservative.

»I princippet kunne jeg se alle mulige kombinationer for mig,« siger Martin Lidegaard.

En af de helt store politiske knaster mellem De Radikale og Socialdemokratiet har længe været den socialdemokratiske regerings planer om at etablere et modtagecenter for flygtninge i Rwanda.

Den radikale leder understreger igen søndag, at partiet står fast på, at man ikke kan støtte en regering, der udenom EU vil oprette et modtagecenter for flygtninge i Rwanda.

