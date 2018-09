Der skal mere fokus på hygiejne under og efter brandslukningen. Det skal en politisk aftale sørge for.

København. Der skal sættes fokus på hygiejnen under og efter brandslukning, så brandmænd ikke udsættes for skadelig sod og partikler.

Det er resultatet af en ny aftale i arbejdsmiljøforligskredsen, der består af regeringen samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener, at det ikke hører hjemme, at man kan blive syg af at gå på arbejde.

- Brandfolk udfører en ekstremt vigtig samfundsmæssig funktion. Og det kan være meget farligt at gå ind i en brændende bygning for at redde andre menneskers liv, siger Troels Lund Poulsen i meddelelsen:

- Så det er klart, at vi skal sikre, at det ikke også er farligt, når brandmændene er færdige med brandslukningen og tager udstyret af igen.

Blandt andet skal brandmandsdragter med sod og snavs på rengøres ordentligt, så det ikke kommer på huden.

- Med aftalen sikres det, at brandfolks udsættelse for tjærestoffer i røg, partikler og sod minimeres så meget som muligt, fremgår det af meddelelsen.

Aftalen indeholder tre tiltag. Det drejer sig om en styrket tilsynsindsats, kommunikation og vejledning samt opfordring til ny forskning.

Aftalen kommer, efter at et forskningsprojekt fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - kaldet "Biobrand" - har vist, at der er forskel på, hvor meget sod forskellige grupper bliver udsat for.

Projektet tyder på, at der med fordel kan være mere fokus på hygiejnen.

Den øgede forskning på området skal søges finansieret gennem Arbejdsmiljøforskningsfonden. Fonden uddeler knap 60 millioner kroner om året, der skal styrke arbejdsmiljøforskning i Danmark.

/ritzau/