Mandag fik Danmark et nyt politisk parti. Her vil partimedlemmerne søge politisk indflydelse på en yderst original facon.

Når de folkevalgte fra Frie Grønne deltager i politiske forhandlinger om klimaet, så vil de nemlig rejse sig op og gå deres vej, hvis nogen er uenige med dem.

Partiet ledes af det tidligere medlem af Alternativet Sikandar Siddique og omfatter også Uffe Elbæk, Niko Grünfeld og Susanne Zimmer, der også forlod Alternativet.

De har angiveligt skrevet et politisk principprogram på 56 sider, men til pressemødet mandag havde partiet kun medbragt en enkelt pamflet. Her stod blandt andet, at mangfoldighed er samfundets ilt, at kultur er samfundets sjæl og den slags. Men også at reklamer på billboards bør forbydes.

»Vi står over for et civilisationskollaps,« forklarede Sikandar Siddique fra talerstolen, da han fortalte om sit nye parti Frie Grønne. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere »Vi står over for et civilisationskollaps,« forklarede Sikandar Siddique fra talerstolen, da han fortalte om sit nye parti Frie Grønne. Foto: Liselotte Sabroe

Men først og fremmest, så er naturen hellig. Det var første punkt i den nye partipamflet. Og det er netop, når det handler om natur, klima og miljø, at Sikandar Siddique og hans partifæller vil søge indflydelse. Det skal således gøres ved at melde sig ud af alle forhandlinger.

»Det er vigtigt at forstå, at vi står over for et civilisationskollaps,« forklarer Sikandar Siddique.

Men hvad hvis du sidder og forhandler om klima med Pernille Skipper, Peter Skaarup og andre typer, og de så siger 'nej, Sikandar, det vil vi ikke være med til..', rejser du dig så og går?

»Vi står jo over for et civilisationskollaps..«

Jeg rejser mig op og går Sikandar Siddique, politisk leder af Frie Grønne

Ja, det fik jeg med før..

».. Og det er vigtigt for mig at sige, at en langsom sejr også er et nederlag. Vi bliver nødt til at gøre præcis det, som klimavidenskaben siger. Og det skal vi gøre lige nu. Vi vil ikke 'greenwashe' (at lyve eller overdrive om sin klimaindsats) eller være med i kompromiser, som ikke på nogen måde lever op til klimavidenskaben.«

Det sagde du lige før. Jeg bliver nødt til at spørge igen: Rejser du dig op og går?

»Jeg rejser mig op og går!«

Uffe Elbæk har meldt sig ind i Frie Grønne, men stiller ikke op ved næste folketingsvalg. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Uffe Elbæk har meldt sig ind i Frie Grønne, men stiller ikke op ved næste folketingsvalg. Foto: Liselotte Sabroe

Du rejser dig og går?

»Jeg rejser mig og går!«

Okay, er det ikke en lille smule snyd? Lad os nu sige, at jeg har stemt på dig, jeg tænker 'ham der Sikandar, han skal ind og slås for det grønne og bum og sådan noget'.…

»Jeg hedder SIKANDAR! (sagt, så det rimer på 'panda', ikke 'morfar' eller 'den russiske zar', red.)«

Det nye parti Frie Grønne ligger inde med et principprogram på 56 sider, som de vil offentliggøre lidt efter lidt. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Det nye parti Frie Grønne ligger inde med et principprogram på 56 sider, som de vil offentliggøre lidt efter lidt. Foto: Liselotte Sabroe

Det må du undskylde. Sikandar? (som panda)

»Ja, du skal vænne dig til mit navn.«

Jeg laver ikke fejl igen. Nå, men du rejser dig og går, og lad os sige, at jeg vil klimaet og vil give dig min stemme. Hvor pokker kommer vi hen ved bare at gå?

»Hvis du vil klimaet, så er det jo netop derfor, at du skal støtte Frie Grønne. Vi råber det nærmest ud over Danmark. Vi vil ikke kompromiser. Vi indgår ikke kompromiser.«

Men så synes jeg, at det er lidt svært at forstå, hvorfor du så gerne vil sidde i Folketinget? Her sidder man jo og laver kompromiser? Sådan er demokratiet jo?

»Jamen, altså, du taler ud fra sådan en Christiansborg-logik, hvor vi alle sammen taler lidt sammen. Et slags spil. Alt imens kloden drukner, og planeten forsvinder. Derfor vil vi ikke nøle. Det er tid til handling. Vi vil rykke de andre partier. Det er vores tilgang. Vi vil sørge for, at der er en grøn stemme derinde.«

Men hvor mange tror du, at du rykker ved at rejse dig op og gå? Du skal jo rykke dem, der sidder derinde i forhandlingslokalet. Ikke dem, som har stemt på dig allerede?

»Kan du garantere, at jeg ikke rykker flere i forhandlingslokalet ved at gå end ved at blive derinde?«

Nej, jeg kan jo ikke sætte mig ind i hovedet på andre folk, men jeg kender jo nogle af dem lidt som politisk reporter. Det er ikke mit indtryk, at de lader sig rykke, bare fordi man rejser sig op og går. Faktisk oplever jeg, at det modsatte er tilfældet.

»Vi mener, at vores magt ligger i, at vi netop står fast og er 'en til en'-klimavidenskabens stemme, at vi sikrer antiracistiske svar, og så på den måde udøver vi magt og tager klimapolitikken ud af højrefløjens hænder.«

Er du også kompromisløs på de andre politiske områder eller kun på kllima?

»På klima er vi hundrede procent kompromisløse. På andre områder, så kan vi indgå aftaler og forhandle og så videre. Men når det kommer til klimaet, så er vi fuldstændig kompromisløse.«

Så nej… I er ikke kompromisløse på andet end klima?

»Nej, vi er til at tale med,« forklarer Sikandar Siddique.