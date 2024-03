Søndag eftermiddag bliver en ny overenskomst for det statslige område præsenteret i Finansministeriet.

Der er indgået aftale om en ny overenskomst for det statslige område, der vil regulere lønnen for 190.000 statsansattes løn de kommende år.

Aftalen præsenteres på et pressemøde i Finansministeriet klokken 16.00.

Det oplyser Finansministeriet i en meddelelse.

Forhandlingerne mellem finansminister Nicolai Wammen (S) på den ene side og de statsansatte på den anden blev indledt i december.

Her var Nicolai Wammen klar i spyttet om, hvor dyre lønstigningerne må blive for staten. Han ser et loft på 8,8 procent i den økonomiske ramme.

Omvendt har de faglige organisationer haft et krav om tocifrede lønstigninger over de næste to år.

Aftalen ventes at sætte rammen for alle de omkring 800.000 offentligt ansatte.

Når aftalen for det statslige område er præsenteret, vil forhandlingerne for de kommunale og regionale områder begynde.

Det er her, regeringens bebudede lønløft til udvalgte faggrupper behandles.

Når de store linjer er aftalt, skal alle de enkelte organisationer som eksempelvis sygeplejersker, pædagoger og lærere forhandle særskilt med arbejdsgiverne om særlige forhold på deres områder.

Alle forhandlinger skal være afsluttet med udgangen af februar.

De nye overenskomster skal træde i kraft 1. april, når de nuværende udløber.

/ritzau/