Danskerne kan godt se frem mod nye restriktioner og foranstaltninger, der skal bremse coronasmitten.

For selvom smitten ikke har været kraftigt stigende de foregående dage, så er frygten for, at den britiske covid 19-variant vil sprede sig med lynets hast, meget stor.

Derfor har S-regeringen nye restriktioner på tegnebrættet, erfarer B.T. fra flere kilder.

Restriktionerne vil ifølge B.T.s oplysninger blive drøftet på et virtuelt møde klokken 11:30, hvor partilederne skal mødes med sundhedsminister Magnus Heunicke, justitsminister Nick Hækkerup og sundhedsmyndighederne.

Det er endnu uvist, hvilke initiativer der bliver til virkelighed, men på forhånd har regeringens støttepartier luftet krav om halvering af forsamlingsforbuddet til fem personer, indrejseforbud til Danmark samt lukning af daginstitutioner.

»Lad flest mulige arbejde hjemme. Lad os få nødpasning i daginstitutionerne. Lad os mindske forsamlingsantallet. Som nogle bud. Jeg lytter gerne til andre,« skriver SF-formand Pia Olsen Dyhr på Facebook.

Grunden til, at der nu skal skrues endnu mere på restriktionerne, er den britiske variant, B117, som har spredt sig til Danmark.

Indtil videre er der kun 86 bekræftede tilfælde i Danmark. Men fordi virussen smitter op til 70 procent mere end den 'normale' coronavirus, frygter sundhedsmyndighederne, at den vil sprede sig som en steppebrand.

Mandag kunne B.T. erfare, at Statens Serum Institut vurderer den britiske variant så farlig, at kontakttallet vil stige til 1,5 i starten af februar, hvis der ikke gribes ind. Det vil sige, at 10 personer vil smitte 15 andre.

De seneste måneder har kontakttallet ligger mellem 0,9 og 1,2.

I Storbritannien har varianten nemlig spredt sig så meget, at størstedelen af nye smittetilfælde kommer fra den nye covid 19-variant.

Det har bl.a. betydet, at briterne har lukket store dele af samfundet totalt ned. Det indbefatter bl.a. udgangsforbud om aftenen.

»Storbritannien i dag kan være Danmark om ganske kort tid, hvis ikke vi handler hurtigt,« skriver Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, på Facebook.