Har regeringens jurister lavet en vurdering af, om Mette Frederiksen eller andre ministre ville kunne drages juridisk til ansvar i minksagen?

Det spørgsmål nægter Mette Frederiksen fuldstændigt at forholde sig til, da B.T. tirsdag eftermiddag spørger hende direkte ind til det på Socialdemokratiets sommergruppemøde.

»Det materiale, der foreligger er Minkkommissionens beretning, som meget klart siger, at jeg ikke var bekendt med, at der ikke var hjemmel …«

Jeg spørger, om du på noget tidspunkt har modtaget rådgivning, hvor der er nogen, der tager stilling til, hvorvidt din rolle i minksagen er noget, du kan stilles til ansvar for?

»Jamen, det mener jeg, at Minkkommissionen allerede har konkluderet. Jeg mener slet ikke, at der er grundlag for at have den diskussion.«

Socialdemokratiet holder pressemøde under partiets sommergruppemøde i Odense, tirsdag den 16. august 2022.

B.T. har spurgt Justitsministeriet, om der hos dem foreligger en sag eller et notat, der tager stilling til statsministerens eller andre ministres eventuelle juridiske ansvar på baggrund af minksagen eller Minkkommissionens beretning.

Justitsministeriet oplyser, at de ikke har dokumenter med karakter af en sådan juridisk vurdering journaliseret.

B.T. har også spurgt, om justitsminister Mattias Tesfaye er bekendt med, om der i Justitsministeriet er foretaget en sådan vurdering.

Det afviser Tesfaye gennem ministeriets pressetjeneste at svare på.

Det undrer Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus ved Aarhus Universitet, der også står bag en omfattende rapport om regeringens arbejde under coronanedlukningen i foråret 2020.

Ifølge Grønnegård Christensen ville det være helt normalt praksis, at embedsværket som en del af arbejdet med betjene regeringen ville foretage en sådan juridisk vurdering.

»Jeg vil gå så langt som at sige, at de (embedsmændene, red.) ikke ville have passet deres arbejde, hvis de ikke havde lavet en vurdering. Det ville være normal praksis, at de forberedte et notat med en juridisk vurdering,« siger Jørgen Grønnegård Christensen.

Statsminister Mette Frederiksen (S), ankommer til afhøringer i Minkkommissionen i Retten på Frederiksberg torsdag den 9. december 2021.

At minksagen har været et så stort politisk problem for regeringen længe taler yderligere for, at man internt i regeringen ville få foretaget en juridisk vurdering af sagen.

»Jo mere profileret en sag for regeringen, jo mere sandsynligt er det, at embedsværket udarbejder juridisk rådgivning,« siger Jørgen Grønnegaard Christensen.

Socialdemokratiet vil heller ikke svare på, om partiet har fået nogen til at foretage en juridisk vurdering af, hvorvidt Mette Frederiksen eller andre af regeringens ministre kan stilles juridisk til ansvar i minksagen. Partiet vil heller ikke forklare, hvorfor de ikke vil svare.

Efter pressemødet, hvor Mette Frederiksen nægtede at svare på B.T.'s spørgsmål, har flere politikere nu meldt ud, at man vil kræve et ordentligt svar fra Mette Frederiksen.

»Ser Mettes pressemøde. Jeg ville svare ekstremt tydeligt ja, hvis jeg havde fået lavet en juridisk vurdering af min egen rolle i en af danmarkshistoriens største skandaler, og den frifandt mig. Og hvis jeg ikke havde fået lavet en, havde jeg bare sagt dét,« lyder det blandt andet fra den nyslåede statsministerkandidat Søren Pape Poulsen (K) på Twitter.

Statsminister Mette Frederiksen i forbindelse med at Socialdemokratiet holder pressemøde under partiets sommergruppemøde i Odense, tirsdag den 16. august 2022.

Statsministerens meget omtalte departementschef, Barbara Bertelsen, var i 2016-19 departementschef i Justitsministeriet, mens Pape Poulsen var justitsminister.

Også hos Venstre vil man nu have et klart svar fra Mette Frederiksen.

»Jeg synes det er meget underligt, at statsministeren flere gange ikke vil svare på, om hun har fået en juridisk vurdering fra for eksempel Justitsministeriet, om hvorvidt hun kan stilles til ansvar i minksagen,« siger politisk ordfører Sophie Løhde og fortsætter:

»Hvorfor svarer Mette Frederiksen ikke bare på det simple spørgsmål. Har du eller har du ikke? Det er ikke tillidsskabende, at hun nægter at svare på det,« siger hun.