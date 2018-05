Ulven volder bekymringer. Vi må finde en vej at leve med den, uden at følelserne overtager, siger ny minister.

København. - Jeg så da helst, at ulven ikke var kommet til Danmark. Vi har klaret os fint i et par hundrede år uden. Men nu er den her, og vi er forpligtet til at beskytte den, og derfor skal vi finde en måde, hvor mennesker og husdyrhold så ikke sættes under hensynet til ulven.

Det siger den nye miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i sit første interview om den spirende bestand af danske ulve, der konstant sætter sindene i kog.

- Det ulvedrab, som vi så for nylig i Vestjylland, er selvtægt og helt utilstedeligt, og det tager jeg kraftigt afstand fra, siger ministeren.

Forslaget for nylig fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, om at vilde ulve skal hegnes inde, ser han også udfordringer i.

- Jeg har svært ved lige at se det for mig. Men jeg vil ikke bare feje det af bordet, før vi har set nærmere på det.

Men hvordan skal nye ulve, der indvandrer, som det jo er sket hidtil, finde ind i indhegningerne?

- Ja, det illustrer jo meget godt en af udfordringerne. Men til gengæld er det en vældig god idé, at man hegner sine får inde.

I en meget følsom debat opfordrer han til at prøve at få følelserne lidt under kontrol.

- Men man skal tage folks bekymring alvorligt, uanset om den så er helt rationel, siger han.

Når nogle taler om, at den spirende bestand af danske ulve bare skal skydes ned, så tager ministeren skarp afstand.

- Vi er jo forpligtet til at beskytte en sjælden dyreart. Men vi er også forpligtede til at sikre, at mennesker kan leve i tryghed i Danmark.

I forbindelse med revisionen af den danske ulvehandlingsplan vil han se på mulighederne for at regulere de såkaldte problemulve, der kommer for tæt på mennesker.

Men ministeren erkender også, at EU-habitatsdirektivet beskytter sjældne vilde dyr som ulven. Og at der brug for regler, så der ikke som i Vestjylland går selvtægt i den.

- Det skal jo ikke være op til dig eller mig at afgøre, om en ulv er en problemulv. Der er vi nødt til at have nogle faste retningslinjer, inden vi bare begynder at fyre løs.

Til gengæld ser han en mulig alliance med Tyskland, hvor ulven er kommet med i det nye regeringsgrundlag, der opfordrer EU til at efterprøve ulvens status som beskyttet dyr.

/ritzau/