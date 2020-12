De dannede par gennem mere end tre årtier, og helt til det allersidste var de uadskillelige.

Selvom der nu er gået mere end et år, siden Flemming Møller Mortensen mistede sin elskede mand, er tabet stadig så nærværende, at den nyudnævnte udviklingsminister havde én betingelse til regeringschef Mette Frederiksen, da hun ringede og tilbød ham ministerposten.

Det fortæller Flemming Møller Mortensen i et åbenhjertigt interview til Kristeligt Dagblad.

Den 57-årige uddannede sygeplejerske dannede par med professor Erik Elgaard Sørensen i 35 år.

I 2018 blev de forstandere for Aalborg Kloster og indledte dermed det, der skulle vise sig at blive det sidste kapitel sammen.

For Erik Elgaard Sørensen fik konstateret prostatakræft, som han aldrig overvandt.

I oktober sidste år døde han, 65 år gammel i parrets hjem i Aalborg Kloster.

Over for avisen fortæller Flemming Møller Mortensen, at de begge vidste, at tiden sammen for alvor var ved at rinde ud natten til den 7. oktober 2019. De holdt i hånd de sidste timer, de havde sammen.

Opgaven som forstander for klostret og de personlige minder tilknyttet de historiske mure, der blev opført i 1431, fylder fortsat så meget for Flemming Møller Mortensen, at han ikke uden videre takkede ja, da statsminister Mette Frederiksen sidst i november ringede ham op og tilbød ham embedet som minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde.

Flemming Møller Mortensen ville sikre sig, at han fortsat kan have sin adresse på klosteret, samt at han blot behøver at tage orlov fra opgaven som forstander, lyder det.

»Jeg sagde til statsministeren, at jeg havde mistet så meget identitet, da Erik døde, og jeg kunne ikke give slip på det sidste kapitel i vores liv, som er klosteret. Det kapitel vil jeg gerne have skal holde i mange år,« siger han.

På hjemmesiden for Aalborg Kloster fremgår det, at 'det er både bestyrelsens og ministerens ønske, at Flemming Møller Mortensen, når det bliver muligt, genindtræder i hvervet som forstander'.

Erik Elgaard Sørensen blev bisat fra Budolfi Kirke, som ligger tæt på Aalborg Kloster.