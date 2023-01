Lyt til artiklen

Før valget var Venstres Sophie Løhde én af Mette Frederiksens (S) hårdeste kritikere.

Hun har tweetet 214 gange om 'statsministeren' siden 2019.

I alt 18 gange har hun brugt ordet »magtfuldkommen«.

Nu er Sophie Løhde blevet minister i Mette Frederiksens regering.

Og de tidligere anklager om »magtfuldkommenhed« har fået en anden lyd.

I et interview med Berlingske siger hun nu, at Mette Frederiksen ikke er magtfuldkommen.

Og så siger hun noget opsigtsvækkende om de sms'er, der i en periode blev slettet fra blandt andre Mette Frederiksens telefon.

Før valget skrev hun i et Facebook-opslag:

»Mette Frederiksen har slettet løs og bevidst bortskaffet bevismateriale til en offentlig kommissionsundersøgelse. Mette Frederiksens håndtering af hele denne sag kaster mørke skygger over retsstaten. For Danmark fortjener en statsminister, der følger loven,« skrev Sophie Løhde på Facebook 17. november 2021.

Direkte adspurgt, om hun stadig mener, at Mette Frederiksen bevidst har »slettet beviser« i minksagen, svarer hun til Berlingske:

»Ja, der er systematisk blevet slettet sms'er, som i øvrigt heller ikke kunne genskabes. Det er jo et faktum.«

Mette Frederiksen selv har dog afvist, at der er nogen sammenhæng mellem minksagen og de slettede sms'er.

»De to ting har ikke noget med hinanden at gøre,« sagde hun på et pressemøde i november 2021.

Her sagde hun også, at det var »helt ved siden af skiven« og »uhørt«, at oppositionen havde talt om bortskaffelse af deciderede beviser.

Mette Frederiksen har som forklaring på sletningen sagt, at der blot lå sikkerhedsmæssige hensyn bag den automatiske sletning, og at sletningen startede før minksagen.

B.T. har forgæves forsøgt at få Sophie Løhde til at uddybe, hvorfor hun ikke køber forklaringen fra sin egen chef og statsminister.

Hun har ingen kommentarer, men henviser til interviewet. Heller ikke Mette Frederiksen har ønsket at kommentere sagen over for B.T.