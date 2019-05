Lidt over to uger inde i valgkampen øger rød blok fortsat en 'ekstremt udsædvanlig' føring over blå blok.

»Løkkes chancer for at få et blåt flertal er næsten ikkeeksisterende. Det er ret vildt, at de er så meget bagud,« siger Erik Holstein, der er politisk kommentator for Altinget.

»Selv hvis han ville regere på Stram Kurs og Nye Borgerliges mandater, ville det ikke være nok.«

I B.T.'s seneste meningsmåling fra YouGov, der er foretaget mellem 16. maj og 20. maj, står rød blok til at få 99 mandater og blå blok 76.

Det giver rød blok den største føring siden valget i 2015, hvilket ifølge Erik Holstein kan få to konkrete konsekvenser.

Endnu mere desperate tilstande i blå blok og udsigten til en langt mindre nervepirrende valgaften.

»Nogle partier i blå blok vil blive mere og mere desperate. For én ting er regeringsmagten, noget andet er partiernes magt. Det ser elendigt ud for Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance. Tre af de fire partier i blå blok er i dyb krise.«

Hvis valget stod i dag, ville Mette Frederiksen med partiets 50 mandater og 28,2 procent vælgertilslutning stå 'super stærkt', forklarer Erik Holstein.

Det ville samtidig fjerne meget af den sædvanlige spænding på valgaftenen, når stemmerne bliver talt op.

»Det er vildt, at rød blok står så meget stærkere i en valgkamp. Det plejer at være uhyggeligt spændende og meget lige mellem blokene helt til det sidste – ligesom ved valget i 2015 og 2011. Det ser ud til, at den spænding udebliver denne gang, hvilket er ekstremt usædvanligt.«

Lige så opmuntrende den seneste meningsmåling er for Mette Frederiksen, lige så stærkt deprimerende er den for Lars Løkke Rasmussen.

»Hvis han havde forventet, at forslaget om et SV-samarbejde ville give et boost, så har han virkelig fået en lang næse der,« siger Erik Holstein.

For selvom mange vælgere godt kan lide idéen, så ser mange vælgere også forslaget som utroværdigt og desperat, når Løkke bringer det på banen under valgkampen, hvor blå blok helt fra begyndelsen har stået dårligst.

Søndag havde Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen valgkampens første direkte duel. Hvilken betydning har den haft?

»Jeg tror ikke, at duellen har rykket noget. De var begge gode i går, hvor Mette Frederiksen flere gange var i hopla, og hvor Løkke som altid var stabil og god. Der var ingen af dem, der faldt igennem,« siger Erik Holstein.

I samme meningsmåling fra YouGov går Stram Kurs tilbage og står til 2,8 procent, hvilket er første gang, at partiet er under tre procent af stemmerne, siden YouGov foretog sin første meningsmåling under valgkampen.