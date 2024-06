Danskernes opbakning til SMV-regeringen er styrtdykket, viser en ny Megafonmåling for TV 2 og Politiken.

Var der valg i morgen, ville blot 30 procent af de adspurgte sætte kryds ved et af de tre regeringspartier, Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre.

Det er et fald på 20 procentpoint siden valget i 2022.

Samtidig står Socialdemokratiet til kun at få 30 mandater mod de nuværende 50. Omvendt står SF til mere end en fordobling af de nuværende 15.

Således mister Socialdemokratiet titlen som Danmarks største parti til SF.

Ifølge TV 2 er målingen tæt på at være den værste nogensinde for Socialdemokratiet, som står til kun at få 16,7 procent af stemmerne.

I partiet lader man dog ikke til at tage de dårlige målinger så tungt.

Politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen siger således til TV 2, at meningsmålinger ikke er så vigtige to år før et folketingsvalg.

»De her tal får os på ingen måde til at ryste på hånden. Jeg er overbevist om, at hvis vi fortsætter med at gøre Danmark til et bedre sted at være i morgen end i går, så vil næste valg blive godt for de partier, der tager ansvar«.