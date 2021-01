9,2 procent.

Det er procentandelen af stemmer, som Venstre ville få, hvis der var valg i morgen. Det viser den seneste undersøgelse lavet af YouGov for B.T.

Det er altså væsentlig mindre end de 23 procent, som partiet fik ved valget i 2019. De 9,2 procent, som Venstre står til nu, er den laveste vælgeropbakning til partiet, siden YouGov begyndte at levere vælgermålinger til B.T. (og tidligere metroxpress) i januar 2009.

Den lave opbakning skyldes, ifølge flere af de adspurgte vælgere, der stemte på Venstre i 2019, blandt andet, at der er for meget rod i partiet, og at Jakob Ellemann-Jensen har givet Inger Støjberg kniven i forbindelse med, at hun nu skal for en rigsret.

Undersøgelsen er baseret på interview med 1.246 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 15. til 18. januar 2021. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi samt stemmeafgivelse ved valget 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8 procent (procentpoint).

Sophie Løhde, der sidder i Folketinget for Venstre, lægger ikke skjul på, at det er en dårlig måling for Venstre.

»Det er godt nok en usædvanlig dårlig måling, som ligger markant under andre målinger. Når det så er sagt, så tager vi i øjeblikket et dyk i målingerne, fordi det har handlet alt for meget om personer frem for vores politik. Nu må vi bare vise danskerne, at Venstre er et parti, som kerer sig om et stærkt velfærdssamfund, ansvarlig økonomisk politik, jobvækst i en grøn omstilling og stram og konsekvent udlændingepolitik.«

Flere af vælgerne, der stemte på Venstre ved folketingsvalget i 2019, vil i dag stemme på De Konservative i stedet, og flere af de adspurgte tidligere Venstre-vælgere giver udtryk for i undersøgelsen, at det skyldes, de mener, Søren Pape (K) er en bedre leder end Jakob Ellemann-Jensen.

Vælgertilslutningen til De Konservative har udmøntet sig i, at De Konservative ifølge denne måling ville være det største borgerlige parti i landet.

Hvis der var valg i morgen, ville De Konservative stå med 12,9 procent af stemmerne.

Søren Pape Poulsen (K) har stor grund til at smile. De Konservative ville nemlig stå til 12,9 procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen.

Det er første gang, siden YouGov begyndte at foretage vælgermålinger for B.T./metroxpress i januar 2009, at YouGov har målt De Konservative højere end Venstre.

Marcus Knuth, der sidder i Folketinget for De Konservative, ser på målingen med lidt blandede følelser.

»Vi er selvfølgelig glade for, at vi står så godt i den her måling, men vi er også kede af det på Venstres vegne over, at det går så dårligt for dem,« siger han til B.T.

Men også Nye Borgerlige og Socialdemokratiet har nuppet nogle af Venstres vælgere.

Den nye måling gør Nye Borgerlige til landets tredjestørste parti. De står til 11,8 procent af stemmerne, hvis der skulle sættes kryds i stemmeboksene i morgen.

Socialdemokratiet med 33,4 procent ville stå som det klart største parti i landet.