Hvis danskerne skulle stemme om forsvarsforbeholdet nu, ville det blive et klart ja til at afskaffe det.

Det viser en meningsmåling foretaget af YouGov på vegne af B.T.

Hele 51 procent melder, at de vil stemme ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, mens 33 procent fortæller, at de vil stemme nej. Otte procent vil stemme blank, og ni procent meddeler, at de slet ikke har tænkt sig at stemme.

»Det viser meget godt, at der er stor interesse for spørgsmålet. I forhold til fordelingen af ja og nej er det forventelig på det her tidspunkt i valgkampen,« lyder det fra B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup.

Hun påpeger, at der stadig er lang tid til, at danskerne skal kaste deres stemme, og at meget kan nå at rykke sig.

»Vi ved, at tvivlerne først melder sig ind i valgkampen sent. Det er nok først fra dags dato og så frem til 1. juni, at folk rigtig begynder at sætte sig ind i det.«

»Historisk set har nej-siden i denne slags spørgsmål en god slutspurt og er eminente til at få fat i tvivlerne til sidst,« siger Søs Marie Serup.

Søs Marie Serup fortæller, at danskerne har en tendens til at vælge et nej til at afskaffe et forbehold, hvis de er i tvivl. Simpelthen for en sikkerheds skyld.

Serup fortæller desuden, at nejsidens kampagne er kommet rigtig godt fra start, hvor de den første tid havde næsten hele spillebanen for sig selv.

»Men ja-siden kommer efter det nu. Og det er helt klart en fordel, at situationen i Ukraine ikke har ændret sig, for det giver en større opmærksomhed fra dansk side på international sikkerhedspolitik,« siger hun.

Ifølge Søs Marie Serup er en af ja-sidens udfordringer, at der er frygt for, at man senere hen vil oprette en EU-hær. Det er der ingen planer om for nuværende, men frygten spiller ind.

»Helt generelt er nejsidens største styrke befolkningens mistillid til Folketingets ord og frygten for, at forsvarssamarbejdet kan udvikle sig i en retning, man ikke havde regnet med,« siger Søs Marie Serup.