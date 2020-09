Der er ikke just godt nyt at hente for Venstre i den seneste måling foretaget af Epinion for Altinget og DR Nyheder.

Den viser nemlig, at partiet står til at kunne få det laveste valgresultat siden folketingsvalget tilbage i 1990, skriver Altinget.

Dengang fik Venstre 15,8 procent af stemmerne. Ifølge den seneste måling står partiet til at få 17,2 procent af stemmerne. Ved folketingsvalget sidste år fik partiet 23,4 procent af stemmerne.

Hvis der var valg nu, ville partiet ifølge Altinget dermed stå til at miste 12 ud af sine 43 folketingsmedlemmer.

Målingen blev foretaget i perioden fra 1. september til 8. september, hvilket var lige efter, at partiets tidligere formand, Lars Løkke Rasmussen, udgav en erindringsbog, hvori han blandt andet luftede tanker om et samarbejde med De Radikale, hvilket er stik imod den linje, som partiets nuværende formand, Jakob Ellemann-Jensen, fremlagde i forbindelse med Venstres sommergruppemøde kort tiden inden.

Derfor er resultatet af målingen ikke overraskende, forklarer Altingets politiske kommentator, Erik Holstein, til Altinget:

»Venstres tilbagegang er helt efter bogen. Når en tidligere leder udfører et kamikaze-angreb på sit eget parti, kan det ikke undgå at få negative konsekvenser. Selvom Venstres ledelse har håndteret sagen klogt og fået isoleret Løkke, vil vælgerne altid reagere negativt på den slags,« siger han.

Dog mener han ikke, at det på nuværende tidspunkt behøver at være et problem for Ellemann-Jensen, da der endnu er lang tid til et kommende folketingsvalg.