SF's markante MF'er Karsten Hønge er ikke kommet tilbage i kridthuset hos den brede vælgerskare efter hans kontroversielle beslutning om at lade sin unge partifælle, den 21-årige økonomistuderende Kira Marie Peter-Hansen, overtage hans mandat i Europa-Parlamentet, selv om det er ham, der blev valgt.

I al fald kan tilliden til den fynsk opstillede Karsten Hønge, som fik næsten 20.000 personlige stemmer ved EP-valget, ligge på et meget lille sted.

Det viser en ny meningsmåling, analyseinstituttet YouGov har lavet for B.T. blandt et repræsentativt udsnit af de stemmeberettigede i alderen 18-74 år i perioden fra 30. maj til 3. juni.

Ikke færre end syv ud af hver ti vælgere svarer enten 'helt enig' eller 'delvis enig' til, at Karsten Hønge har handlet 'moralsk forkasteligt' ved at frasige sig sit ellers berettigede sæde i Bruxelles og Strasbourg.

Den. 30. juli 2018 lovede Karsten Hønge de fynske vælgere, at han ville forlade Folketinget, hvis han blev valgt til EU. Det løfte har han nu brudt. (Citatvideo / TV2/FYN) Vis mere

Ligesom også 70 procent af de adspurgte mener, hans beslutning er med til at øge følelsen af politiker-lede.

Seks ud af hver ti adspurgte, 61 procent, svarer enten 'helt enig' eller 'delvis enig' til, at den erfarne Hønge ligefrem bør trække sit kandidatur til folketingsvalget. Hvilket han ikke har tænkt sig.

Karsten Hønge tager resultatet af meningsmålingen med ro i maven.

»Det overrasker mig ikke. Med det forløb, der har været den seneste uge om det her, ville alt andet faktisk overraske mig mere,« siger han til B.T.

»Jeg kan sagtens forstå, at der er nogle, som er gale og skuffede, for det her inviterer da til en lussing. Det skal der ikke lyde klynk over fra min side. Min opgave fra nu af er at sørge for, at folk har tillid til det arbejde, jeg laver,« siger Karsten Hønge, som tilføjer, at hvis man kigger på bl.a. hans Facebook-profil, vil man opdage, hvor mange positive kommentarer han også får.

»Som tidligere sagt: Jeg forstår godt, at nogle folk er blevet vrede. Det er fair nok. Jeg satser på, at den meget store margin, der er, er venstrefløjs-vælgere, og at de godt ved, hvad jeg står for,« siger han.

Annette Blynél, regionsrådsmedlem og samtidig formand for SF's lokalafdeling i Svendborg, hvor Karsten Hønge er opstillet, giver ham fuld opbakning både nu og fremover:

»Jeg synes da, det er ærgerligt for SF, at vi står i den situation, at vi lige har haft et rigtig godt valg og har momentum, og at stemningen så er vendt,« siger hun. Og understreger samtidig:

»Vi er tilfredse med, at Karsten siger, han er rigtig ked af det her. Vi er også fuldt opmærksomme på, at det ikke kommer til at ske igen.«

»Det er forståeligt, at folk er skuffede, hvis de har stemt på ham personligt, når han nu ikke tager mandatet i Europa-Parlamentet. Men når alt det er sagt, så forstår jeg ikke dem, der mener, at han ligefrem bør trække sit kandidatur til Folketinget. Karsten er præcis lige så slagkraftig og dygtig en politiker og god kandidat, som han var før,« siger Annette Blynél.

YouGov-undersøgelsen er baseret på interview med 885 personer repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi. Det gælder for svarene for alle tre udsagn, der er taget stilling til, at jo ældre de adspurgte vælgere er, jo mere negativt et indtryk har de. Vælgerne i blå blok er ikke overraskende mere negativt indstillet til udsagnene om Karsten Hønges ageren end vælgerne i rød blok. Men svarene på alle tre opstillede udsagn ligger også fra rød bloks vælgere alle over 50 procent til den negative side.

Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er plus/minus 3,3 procentpoint.