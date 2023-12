Historien om Mike Fonsecas forhold til en blot 15-årig pige blev en stor historie i dansk politik i 2023.

Fonseca blev kylet ud af Moderaterne, og SVM-regeringens flertal så pludselig skrøbeligt ud – lige indtil det viste sig, at regeringen havde lavet en såkaldt stemmeaftale med et anden skandaleramt tidligere medlem af Moderaterne, nemlig Jon Stephensen.

Men det er hverken Fonsecas sag om et forhold til en purung pige eller den tidligere teaterdirektørs mange møgsager, som vælgerne mener er den største skandale i dansk politik i 2023.

Næsten dobbelt så mange danskere mener nemlig, at sagerne mod tidligere Venstre-minister Claus Hjort Frederiksen og FE-chef Lars Findsen er en større skandale.

Det viser en ny måling, som meningsmålingsinstituttet YouGov har foretaget for B.T.

Om målingen Sådan har vi spurgt: Hvilken af følgende begivenheder i dansk politik i 2023 betragter du som den største skandale? FE-sagen, hvor anklagemyndigheden har droppet sagerne mod tidligere V-minister Claus Hjort Frederiksen og den suspenderede FE-chef Lars Findsen: 33 procent. Samsam-sagen, hvor Ahmed Samsam sidder fængslet for terror ved at have tisluttet sig Islamisk Stat i Syrien, samtidig med at han ifølge blandt andre DR og Berlingske har arbejdet som agent for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Politiets Efterretningstjeneste (PET): 23 procent. Mike Fonsecas (tidligere folketingsmedlem for Moderaterne) forhold til en 15-årig pige: 18 procent





Jon Stephensens (tidligere folketingsmedlem for Moderaterne) beskeder til en 19-årig kvinde fra Moderaternes ungdomsparti. Han skrev blandt andet: ' … du virker klog' og er smuk med den lækreste krop: 5 procent.





En anden sag: 8 procent





Ved ikke: 14 procent. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1039 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 8.–11. december 2023.

33 procent af danskerne mener, at den spektakulære spionsag er årets største skandale i dansk politik, mens 18 procent mener, at det er Fonsecas sag om et forhold til en 15-årig pige.

»Personligt er jeg helt enig. FE-sagen er en kæmpe politisk skandale, og den er så omfattende, at det giver ganske god mening, at et flertal af danskere vurderer den som årets største,« siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

Han er samtidig ikke overrasket over, at det er markant færre, der mener, at Fonsecas forhold til en 15-årig pige er årets største skandale.

»Ærligt talt, så kan man godt blive i tvivl om, hvorvidt det virkelig er størstedelen af danskerne, der var dybt forargede over den sag. Samtidig er det også én enkelt sag, der er knyttet til én person,« siger han.

Sagerne om Claus Hjort Frederiksens sigtelse for læk af statshemmeligheder og anklagerne mod den tidligere spionchef Lars Findsen er mange og komplekse, og der er en lang række uafklarede spørgsmål.

Alligevel efterlader det, ifølge Joachim B. Olsen, offentligheden med et indtryk af, at der er foregået noget fordækt i ikke mindst den politiske håndtering af sagerne.

»Det har også lagt ekstra tryk på, at Claus Hjort Frederiksen som kendt politiker virkelig har været meget offensivt ude om sagen og givet en række opsigtsvækkende interviews om den,« siger han.

Også en anden skandale om den danske efterretningstjeneste scorer højt på skandalelisten, nemlig sagen om den terrordømte Ahmed Samsam, der muligvis var undercoveragent for PET.

23 procent af danskerne mener nemlig, at den sag er årets største politiske skandale.

»Samsam-sagen er også en højspændt politisk sag, hvor der er en mistanke om, at den danske stat har svigtet én, man har arbejdet sammen med. Samtidig har den også et klart fascinationsmoment – den har jo nærmest udviklet sig som en true crime-serie,« siger Joachim B. Olsen.

SF valgte tidligere på måneden at bakke op om regeringens forslag til en undersøgelse af både FE- og Samsam-sagen.

En undersøgelse, der allerede har mødt kritik fra flere sider, og blandt andet Ahmed Samsams advokat, Erbil Kaya, har offentligt kaldt den for et hold-kæft-bolsje.

