Man skal finde de helt store briller – dem med ekstra styrke – frem, hvis man i søndagens meningsmåling skal kunne få øje på noget positivt for Klaus Riskær Pedersen.

Partiet med samme navn får en syngende lussing i YouGovs måling for B.T., som du kan gå på opdagelse i her i artiklen.

Således står partiet med den markante finansmand kun til at få 0,2 procent af stemmerne.

Ved lørdagens måling lå tallet på 0,7 procent. Det er dermed et dyk på en halv procent, hvis man skal tro den seneste måling, som er foretaget mellem 22.-26. maj.

Resultatet er langt under spærregrænsen på 2,0 procent. Og dermed ser Klaus Riskær Pedersens chancer for at komme ind i Folketinget efterhånden forsvindende små ud.

Målingen er dog behæftet med en vis usikkerhed – og det skal måske være det, Klaus Riskær Pedersen skal læne sig op ad.

Der er dog ikke meget, der tyder på, at Klaus Riskær Pedersen formår at nå over spærregrænsen, mener politisk kommentator Erik Holstein:

»Riskær har kun en mikroskopisk chance for at komme ind. Hans projekt har manglet troværdighed – ikke mindst fordi han har været så mange steder, inden han stiftede sit eget parti,« siger Erik Holstein.

Blandt andre markante udviklinger fra lørdagens måling kan nævnes, at Stram Kurs også går tilbage. Fra at have ligget til 3,6 procent, står partiet nu til 2,7 procent – hvilket svarer til fem mandater.

Erik Holstein ser en lighed mellem netop Stram Kurs og Klaus Riskær Pedersen.

»I en del målinger er Stram Kurs efterhånden begyndt at falde – og flere steder kommer de ikke ind. Det minder lidt om Riskær, der også scorede ret pænt i starten, men da medieopmærksomheden blev mere normal, så faldt han også i målingerne. Så nu begynder vi nok at se et mere retvisende billede,« siger han.

I den modsatte ende er der fremgang til både Nye Borgerlige og Alternativet i forhold til lørdagens måling.

Førstnævnte går frem fra 4,0 procent lørdag til 4,7 procent søndag. Det vil betyde otte mandater, hvis målingen var lig et valgresultat, for Pernille Vermund og co.

For Uffe Elbæk og Alternativet ser blødningen i lørdagens måling ud til at være stoppet.

Søndag går partiet, der lørdag så ud til at nærme sig spærregrænsen med 2,3 procent, frem og ligger nu til 3,1 procent.

Det ville være lig med fem mandater – fortsat en markant tilbagegang fra valget i 2015, hvor partiet fik ni mandater.

Alternativets tilbagegang siden sidste valg har været belyst flere gange i valgkampen. Tidligere har politisk kommentator Lars Trier Mogensen lavet følgende analyse til B.T.

»Nyhedsinteressen er efterhånden gået af Alternativet. Ved sidste valg var de et frisk pust med nye idéer, men nu er det gået op for folk, at de blot er endnu et parti.«

»Og nu er de havnet i en nedadgående spiral, som kan blive svær for dem at stoppe,« forklarede Lars Trier Mogensen.

Ser man på fordelingen mellem rød og blå blok, så er der fortsat stor føring til Mette Frederiksen og resten af rød blok med 52,4 procent mod 47,6 procent til blå blok.