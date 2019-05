Er hvedebrødsdagene ovre for Rasmus Paludan og Stram Kurs?

Det spørgsmål kan man stille sig selv, når man ser den seneste meningsmåling, som YouGov har foretaget for B.T. Her nærmer partiet sig for første gang i valgkampen spærregrænsen.

For blot tre dage siden stod den islamfjendske politiker Rasmus Paludan og hans parti Stram Kurs til 4,0 procent i en YouGov-måling.

Men hvis man skal tro tirsdagens måling, så er luften gået af ballonen. Her står Stram Kurs nemlig kun til 2,3 procent i målingen, som er foretaget fra 17. til 21. maj.

Det er 0,3 procent over spærregrænsen på to procent.

Altingets politiske kommentator Erik Holstein er da også i tvivl om, partiet kommer ind ved valget 5. juni.

»Jeg har hele tiden ment, at det var uklart, om Stram Kurs kommer ind. Det virker som om Rasmus Paludan er en slags panikknap for folk, som ønsker en ekstrem udlændingepolitik,« siger Erik Holstein og fortsætter:

»Men Rasmus Paludan gør nogle skøre ting og siger nogle rabiate ting, som potentielt kan støde vælgere fra ham.«

Gennem den seneste tid har flere medier skrevet adskillige kritiske historier om Stram Kurs-lederen.

Og det kan ifølge Erik Holstein have haft en betydning for de nedadgående målinger.

»Der er sikkert nogen, som kan synes, at stalkersagen er rigtig skidt. Og så har eksempelvis Pia Kjærsgaard været ude og kritisere ham. Og det kan være, at det har fået nogle potentielle vælgere til at tænke sig en ekstra gang om,« siger han.

På trods af turen ned mod spærregrænsen, så afviser Erik Holstein ikke, at partiet kan holde sig over de to procent, som giver fire mandater, når valget kommer.

»Som jeg ser det, så kan Stram Kurs og Rasmus Paludan få alt mellem en procent og fire procent. Det er svært at forudsige.«

I målingen står Venstre til at gå frem til 17,5 procent fra 15,8 ved gårsdagens måling.

Ellers er der ikke de store bevægelser i opbakningen til partierne.

Rød blok står fortsat til en pæn føring med 53,9 procent mod blå bloks 46,1 procent. Det vil give en mandatfordeling på 96 mod 79 i rød bloks favør.