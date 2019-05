Rød blok fører stadig solidt, men Socialdemokratiet får samme opbakning som ved det seneste folketingsvalg.

26,3 procent af vælgerne ville stemme på partiet, hvis der var folketingsvalg i dag.

Det viser en ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for B.T. - og dermed høster partiet præcis samme opbakning som ved folketingsvalget i 2015.

Og selv om rød blok samlet kan tælle til 96 mandater, kan målingen ikke være helt tilfredsstillende.

Sådan lyder vurderingen fra Erik Holstein, politisk kommentator ved netavisen Altinget.

»De skal meget gerne have en fremgang på mindst et mandat eller to. Det gør ingen forskel for mulighederne for at danne regering - de ser jo gode ud - men det gør en forskel i de forhandlinger, man skal have med resten af oppositionen efter valgdagen,« siger han.

Hvis ikke Socialdemokratiet hæver sig op over valgresultatet, bliver de andre simpelthen lidt sværere at forhandle med.

»Lander partiet derimod på 28-29 procent, vil Mette Frederiksen stå styrket. Det er også vigtigt for partiet at vise, at Socialdemokratiet også kan gå frem,« siger Erik Holstein.

Sådan falder mandaterne Opbakningen ved valget i 2015 er i parentes. Socialdemokratiet: 47 (47)

Radikale Venstre: 12 (8)

Konservative: 11 (6)

Nye Borgerlige: 7 (-)

Partiet Klaus Riskær Pedersen: 0 (-)

SF: 16 (7)

Liberal Alliance: 5 (13)

Kristendemokraterne: 0 (-)

Dansk Folkeparti: 22 (37)

Stram Kurs: 5 (-)

Venstre: 29 (34)

Enhedslisten: 15 (14)

Alternativet: 6 (5) Kilde: YouGov for B.T.

Mens dagens måling for mange partiers vedkommende er status quo i forhold til mandagens måling, tegner den et billede af en tendens:

SF er ved at overhale Enhedslisten som det største parti til venstre for Socialdemokratiet.

Forskellen er indtil videre ganske lille, men dog nok til at give SF et mandat ekstra. SF står til 9,1 procent, mens Enhedslisten står til 8,8.

Dermed bryder det med tidligere valgkampe, hvor Enhedslisten plejer at klare sig godt.

»Enhedslisten håbede efter SFs nedtur, at man definitivt kunne overtage placeringen som det store parti på venstrefløjen. Derfor er der en kappestrid mellem de to partier, som man lægger vægt på i begge partier,« siger Erik Holstein.

Men hvorfor er det mon så SF, der trækker det længste strå?

»Jeg tror, mange vælgere gerne vil støtte et parti, som man ved vil støtte en S-ledet regering. De kan være sikre på, at SF gør,« lyder Erik Holsteins vurdering.

YouGov har indtil videre ikke kunne registrere, at søndagens fremgang til Venstre ved EP-valget kommer til at smitte af på folketingsvalget.