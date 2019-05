Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen har sikker kurs mod Statsministeriet.

Ifølge en ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for B.T., ville Socialdemokratiet få 29,0 procent af stemmerne - svarende til 51 mandater.

Det svarer til en fremgang på fire mandater siden sidste valg - og ville være det bedste valgresultat i 17 år.

»Det ser særdeles overbevisende ud for Socialdemokratiet, hvis niveauet kan holde hele vejen til målstregen,« siger B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup.

Der vil dog brede sig en vis nervøsistet i partiet, efterhånden som valgkampen skrider frem, spår hun.

»Man vil være nervøs for, om man nu også kan holde det høje niveau.«

Men en stærk opbakning fra vælgerne vil Mette Frederiksen og hendes partifæller stå stærkere i regeringsforhandlingerne, der næppe bliver lette.

For selv om oppositionen kan tælle til 96 mandater i målingen, er der langt mellem Socialdemokratiet og Radikale Venstre på særligt udlændingeområdet.

Målingen viser dog samtidig, at Mette Frederiksen får brug for de 12 radikale mandater.

Tilsyneladende bakker vælgerne dog op om, at Mette Frederiksen har markeret, at hun står for en strammere udlændingepolitik end den, der eksempelvis blev ført under Helle Thorning-Schmidt (S).

»Det er egentlig overraskende, at man kan lægge så megen luft til fortiden at blive straffet lidt. Det ser ud til, at rykket på udlændingeområdet har været afgørende for Socialdemokratiet,« siger hun.

På områder som økonomisk politik, ulighed og klima har partiet til gengæld taget nogle skridt til venstre, bemærker hun.

»Man har arbejdet dygtigt med at stå på de rette positioner før valget,« siger Søs Marie Serup.

I den røde blok kan SF også notere sig en solid fremgang på fem mandater siden valget, mens Enhedslisten også holder niveauet. Alternativet mister et mandat i forhold til valget.

I den borgerlige lejr er der tilbagegang hos både Venstre og Dansk Folkeparti. De Konservative har derimod bidt sig fast over 5 procent og står aktuelt til 10 mandater.

Hverken Klaus Riskær Pedersen eller Kristendemokraterne står til at komme ind, mens både Nye Borgerlige og Stram Kurs hver får syv mandater.