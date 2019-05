Mere end halvvejs inde i valgkampen er der dømt total stillingskrig mellem rød og blå blok.

Torsdag – efter flere statsminister-dueller og benhård valgkamp med hårde udfald fra begge lejre – har stillingen mellem blokkene kun rykket sig spidsen af et mulehår. Rød blok står nemlig til en samlet fremgang på 0,1 procentpoint til nu 53,7 procent af stemmerne og blå blok til 46,3 procent.

På valgudskrivelsesdagen den 7. maj stod rød blok til 53,6 procent af stemmerne, mens blå blok stod til 46,4 procent.

Det viser den seneste YouGov-måling for B.T.

Ifølge politisk kommentator for Altinget Erik Holstein er det ikke tilfældigt, at rød blok indtager føringen.

»Lars Løkke Rasmussen og Venstre har gjort nogle indsatser for at imødekomme vælgerne. Blandt andet har man præsenteret sine velfærdsløfter på 69 milliarder, og de har droppet omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet,« siger han til B.T. og tilføjer:

»Problemet er bare, at de har svært ved at komme igen. Det er for sent at komme med de her tiltag midt i valgkampen. Derudover virker det også meget sjældent, hvis man pludselig ændrer politik, selvom man har gjort noget andet i fire år,« siger Erik Holstein og henviser til Lars Løkkes seneste fire år som statsminister.

Hvis der var valg i dag, ville Mette Frederiksen kunne indtage Statsministeriet med 96 røde mandater i ryggen mod blå bloks 79 mandater.