SF er blandt de helt store vindere i en ny meningsmåling foretaget af YouGov for B.T. Partiet mere end fordobler deres mandatantal fra sidste folketingsvalg.

De andre store vindere i målingen er Stram Kurs og Nye Borgerlige.

Stram Kurs med den kontroversielle politiker Rasmus Paludan i spidsen står til at få 3,9 procentpoint og dermed syv mandater.

Nye Borgerlige med Pernille Vermund som frontfigur står samtidig til at få 5,3 procentpoint og 10 mandater. Dermed får de to partier på den yderste højrefløj samlet set 9,2 procentpoint i YouGov-målingen.

Det er det samme, som SF står til i målingen, der giver partiet 16 mandater - ni flere end ved sidste folketingsvalg.

Gruppeformand hos SF, Jacob Mark, tager imod den nye måling med kyshånd:

»Det er dejligt, at så mange danskere går op i klima, minimumsnomeringer i dagsinstitutionerne og bedre forhold i folkeskolen, som er vores politik,« siger Jacob Mark.

»Jeg er meget glad for den her måling, det er ret overvældende. Det er dejligt, at danskerne er med på vores politik.«

Hvad kan du reelt bruge sådan en måling til?

»Den aftensmad, jeg skal have lige om lidt, kommer til at smage lige lidt bedre. Og så giver det energi til at uddele endnu flere flyers de kommende dage,« siger Jacob Mark, der også finder lidt malurt i YouGov-målingen.

»Det er trist, at så mange danskere vil stemme på Stram Kurs og Nye Borgerlige. Det er to partier, som ligger meget langt fra vores politik. De snakker splittelse, mens vi hele valgkampen igennem kommer til at tale om det, der samler os.«

De helt store tabere i målingen er Dansk Folkeparti, der ser ud til at tabe 10,1 procentpoint og 18 mandater, så partiet vil få 19 mandater mod 37 ved forrige valg.

Blandt de andre vindere i målingen er Radikale Venstre, som vinder fire mandater i målingen.

Venstre og Socialdemokratiet går begge tilbage i forhold til sidste folketingsvalg.

Venstre står til at miste fire mandater, mens Socialdemokraterne står til at miste tre.

Samlet set står rød blok til 54,1 procent af stemmerne, mens blå blok ligger på 45,9.