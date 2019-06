SF mister vælgeropbakning for hver dag, der går, hvis man skal tro meningsmålingerne.

Pia Olsen Dyhrs tropper er helt nede på 5,4 procent i dagens YouGov-måling, og det er det laveste, som SF er blevet målt til i løbet af valgkampen.

Tabet af stemmer kan meget vel kobles sammen med hele polemikken om SF's politiske ordfører, Karsten Hønge, der til europaparlamentsvalget fik skænket et mandat af vælgerne, men alligevel valgte at takke nej.

SF stod i hvert fald til 9,1 procent af stemmerne den 28. maj – dagen efter Hønges kontroversielle udmelding – og siden er det altså kun gået én vej: Nedad.

Alligevel er partiets gruppeformand, Jacob Mark, ganske fortrøstningsfuld.

»Det tager jeg med ophøjet ro. Vi har andre helt aktuelle målinger, hvor vi har fået over 8 procent,« siger han og tilføjer:

»Jeg er sikker på, at hvis vi bliver ved med at snakke om minimumsnormeringer, bindende klimalov og gratis psykologhjælp, så vil vælgerne belønne os på valgdagen.

Men er det ikke en bekymrende tendens?

»Det ville det være, hvis vi lå sådan i alle målinger. Jeg vælger at vente på valgresultatet.«

Politisk kommentator ved netavisen Altinget Erik Holstein vil ikke afvise, at Karsten Hønges sag kan have haft indflydelse på målingen.

»Det er svært at konkludere noget endegyldigt på det, fordi målingerne stritter i alle retninger for SF, men det er indlysende, at det er en fuldstændig møgsag for dem, der har fyldt vildt meget. Og man har før set, at dårlige sager smitter af på vælgerne,« siger han.

Men der er også en anden forklaring på, at det ser ud til, at SF kan slutte betragteligt dårligere, end de var spået til på valgets første dag.

»Historisk set er SF det dårligste parti til at føre valgkamp. Jeg har lavet en stor optælling, og tallene viser, at SF gennem tiden er det parti, der har tabt mest i forhold til, hvordan man står, når valgkampen fløjtes i gang, og hvor meget man så ender med. SF taber simpelthen pusten,« siger den politiske kommentator.

Vi skal helt tilbage til oktober 2018 for at finde en YouGov-måling, hvor SF scorede lavere end dagens 5,4 procent. Dengang ville 5,1 procent af befolkningen ifølge meningsmålingen stemme på partiet.

Til sammenligning stod SF til 8,6 procent af stemmerne den 7. maj, da Lars Løkke Rasmussen havde udskrevet valg.

SF fik 4,2 procent af stemmerne ved folketingsvalget i 2015.