»Jeg kan godt love, at jeg aldrig kommer til at pege på Mette Frederiksen som statsminister.«

Så stålfast var meldingen fra Jakob-Ellemann Jensen i forbindelse med Folketingets åbning den 4. oktober.

Siden er der mildest blevet vendt rundt fra Venstre-formandens side, og da han åbnede for, at Venstre kraftigt overvejede at gå i regering med Socialdemokratiet erkendte han da også blankt, at der var tale om et løftebrud.

»Lad os nu kalde en spade for en spade. Selvfølgelig er det et løftebrud«, lød det fra Venstre-formanden den 12. december.

Kovendingen er ikke gået ubemærket hen hos vælgerne.

I en måling, som Megafon har udført for TV 2, svarer 34 procent af vælgerne, at de har fået »mindre« eller »meget mindre« tillid til Jakob Ellemann-Jensen siden SVM-regeringen i sidste uge blevet dannet med Venstre-formanden som vicestats- og forsvarsminister.

For de to andre medlemmer af den nye regeringsledelse, Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, har 20 procent af vælgerne mistet tillid til dem siden den nye regering kom til verden.

Ellemann kan dog glæde sig over, at der er mindre kritik at hente blandt Venstre-vælgerne.

Blandt vælgere, der satte sit kryds ud for Venstre ved valget, har 30 procent fået »mindre« eller »meget mindre« tillid til ham efter regeringsdannelsen. 27 procent har fået »mere« eller »meget mere« tillid, og 40 procent har en uændret tillid.

Den nye Megafon-måling for TV 2 er foretaget 15. og 16. december og bygger på svar fra 2.234 danskere over 18 år.