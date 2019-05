Mette Frederiksen (S), Morten Østergaard (R), Pia Olsen Dyhr (SF), Pernille Skipper (EL) og resten af rød blok kan roligt juble over dagens måling foretaget af YouGov.

Her står de nemlig til en historisk sejr, hvis valget bliver lig med dagens resultat i målingen.

Samlet set står rød blok nemlig til 101 mandater.

Hvis det skulle ende med at være resultatet 5. juni, når de sidste stemmer er talt op, vil det ifølge en ekspert være noget, der ikke er set i næsten 50 år.

»Der har efterhånden været et par målinger, som går i den retning, så det bekræfter en klar tendens. Hvis det ender sådan, så vil det være det flotteste valg for rød blok siden 1971, hvor de fik 114 mandater,« siger professor ved Statskundskab på Københavns Universitet Kasper Møller Hansen.

»Danmark er blevet rødt. Der er ikke så meget andet at sige til det. Sådan er det bare,« siger Kasper Møller Hansen.

Han fortæller videre, at det ikke kun skyldes, at Danmark bliver mere rødt, men også stemmespild fra partier, som ikke kommer i Folketinget ifølge målingen.

Det gælder blandt andet Kristendemokraterne og Partiet Klaus Riskær Pedersen, som begge tilhører blå blok, der i målingen for YouGov ikke ser ud til at komme over spærregrænsen. De stemmer fordeles ligeligt mellem alle andre partier.

»Når Kristendemokraterne og Klaus Riskær Pedersen ikke ser ud til at komme ind, så er det også en del af forklaringen – ud over at Danmark bare er blevet mere rødt,« siger Kasper Møller Hansen.

I målingen står Socialdemokratiet og Mette Frederiksen til at få 28,1 procent af stemmerne, hvilket svarer til 50 mandater. Og det bør de nyde, hvis man spørger eksperten.

»Socialdemokratiet har stjålet en masse stemmer fra blå blok, men de har også tabt stemmer den anden vej til venstrefløjen. Men de kan vist roligt være godt tilfredse med den her måling,« siger Kasper Møller Hansen.

Du kan gå på opdagelse i hele målingsresultatet her i artiklen. Og her kan man desuden se, at blå blok står til 43,5 procent – det svarer til 74 mandater.