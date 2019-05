Socialdemokratiet og resten af oppositionen ville få et komfortabelt flertal i Folketinget, hvis der var valg i dag.

Faktisk står rød blok til den største føring siden sidste folketingsvalg i målingen, som YouGov har foretaget for B.T.

Oppositionen ville til sammen kunne tælle til 96 mandater i Folketinget, hvis der var valg nu. Regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige må nøjes med 79 mandater.

Alligevel er Venstres politiske ordfører Britt Bager fortrøstningsfuld.

»Der er kun én måling, der tæller, og det er den på valgdatoen. Frem til da vil jeg prøve at overbevise danskerne om, at Venstre er det rigtige parti til at sidde for bordenden,« siger hun og fortsætter:

»Vi vil fortsætte med at investere massivt i kernevelfærd og garanterer, at vi vil føre en stram udlændingepolitik modsat det, der foregår i rød blok ovre hos Mette Frederiksen.«

Mens Venstre går tre mandater tilbage, har tilbagegangen for alvor bidt sig fast hos Dansk Folkeparti, der står til blot 23 mandater mod de 37 ved valget i 2015.

Liberal Alliance står til en halvering, mens de Konservative kan glæde sig over tre mandater ekstra i forhold til valget.

Nye Borgerlige står til at komme ind med ni mandater.

YouGov har ikke målt på det nyeste parti, Stram Kurs, da det endnu ikke er formelt godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

I den røde blok holder Socialdemokratiet niveauet, mens SF står til en fordobling til 14 mandater.

Radikale Venstre går fire mandater frem, mens Enhedslisten kan se frem til tre mandater ekstra, så partiet i alt lander på 17.

Alternativet, der peger på sin leder, Uffe Elbæk, som statsminister, står til syv mandater. Dermed mangler Mette Frederiksen blot ét nordatlantisk mandat for at have flertal uden Alternativet.

Det er dog ikke udgangspunktet for Socialdemokratiet, siger politisk ordfører Nicolai Wammen (S).

»Vi går til valg på at danne en ren socialdemokratisk regering. Den håber vi at få opbakning til fra så mange partier som muligt – også fra vores venner i Alternativet,« siger han.

»Jeg har en rigtig god mavefornemmelse. Jeg tror, mange danskere vil have en ny regering og en ny kurs. Men intet er afgjort, før sidste stemme er talt op.«

Der er virkelig lang vej hjem, og det er ikke set før, at man kan løbe så meget hjem i løbet af en valgkamp. Jarl Cordua, politisk kommentator

Når de borgerlige kun kan tælle til 79 mandater, skyldes det formentlig træthed med den borgerlige regering, lyder vurderingen fra politisk kommentator Jarl Cordua.

»Dansk Folkeparti har legitimeret Socialdemokratiets udlændingepolitik. Det har sikkert fået nogle vælgere til at smutte over til Socialdemokratiet, som også er lykkedes med at sætte en velfærdspolitisk dagsorden, ligesom også pensionsudspillet har lokket nye vælgere til. Endelig er klimaet et tema, som oppositionen vinder på,« siger han.

Der venter de borgerlige partier en så godt som umulig opgave, påpeger Jarl Cordua.

»Der er virkelig lang vej hjem, og det er ikke set før, at man kan løbe så meget hjem i løbet af en valgkamp. Det er simpelthen ikke muligt at flytte så mange vælgere på så kort tid.«